Павел Попович: как первый украинец побывал в космосе и спел 'Дивлюсь я на небо та й думку гадаю'. Легендарное видео

А вы знали, что первой песней, которую исполнили в космосе, была украинская? Произошло это во время космического полета из Байконура 12 августа 1962 года.

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На борту корабля "Восток-4" находился украинский космонавт Павел Попович, а на сеансе радиосвязи Сергей Королев. Для него и была исполнена известная украинская народная песня "Дивлюсь я на небо". Павел Попович родился 5 октября 1930 г. Он стал первым украинцем, побывавшим в космосе. Сегодня OBOZ.UA вспоминает путь этого величайшего человека.

Путь в космос

Будущий космонавт родился в городке Узин Белоцерковского района Киевской области. Когда пришло время выбирать будущую профессию, он пошел учиться в авиационное училище, получив профессию летчика-истребителя. Уже в возрасте 29 лет ему было предложено принять участие в отборе летчиков для важных, но опасных полетов. Павел согласился и в 1960 году был включен в первый состав отряда космонавтов.

Этапы подготовки космонавтов были сверхсложными, однако Попович прошел их и стал одним из шести кандидатов, которые отбирались для осуществления первого полета в космос. Однако тогда избрали Юрия Гагарина, который был хорошим другом Павла, так что во время его полета Поповичу разрешили находиться в пусковом бункере и быть на связи с Юрием для моральной поддержки.

Первый полет

Свой же первый полет в космос Павел совершил 12 августа 1962 года. Полет длился 3 дня и стал историческим по нескольким причинам.

Это был первый в мире групповой полет, который еще и длился несколько суток.

В этом полете космонавтами была проделана широкая программа научно-технических и медицинско-биологических экспериментов.

Впервые была произведена ориентация космических кораблей в пространстве с помощью системы ручного управления.

В ходе этого полета были проведены первые эксперименты по радиосвязи между аппаратами на околоземной орбите.

Состоялся первый видеорепортаж с орбиты, транслируемый по телевидению.

Ну и конечно же, исполнена первая песня в космосе. Украинская песня.

На орбите Павел Попович пробыл 2 дня 22 часа и 57 минут и облетел Землю 48 раз. После этого опыта он остался в отряде космонавтов и продолжил свою подготовку к выполнению новых задач.

Второй полет

Свой второй полет украинский космонавт совершил через 12 лет после первого. Это произошло в июле 1974 года. В полете он был в роли командира космического корабля "Союз-14" и орбитальной станции "Салют-3". Полет длился 15 суток 17 часов и 30 минут.

Завершение карьеры

Завершив свою космическую карьеру Павел Попович сосредоточился на популяризации космонавтики. В одном из интервью Павел Попович отметил, что космонавтика походит из Украины. Ведь именно украинцы внесли огромный вклад в развитие космонавтики: "Если внимательно проанализировать, космонавтика походит из Украины. Только посмотрите: Кибальчич, Кондратюк, Королев, Челомей, Янгель, Глушко… Украинцы внесли огромный вклад в развитие мировой космонавтики. И я – украинец, и горжусь этим", – сказал он.

Попович стал символом научного прогресса и образцом мужества и преданности своему делу, вдохновив примером украинцев идти к цели.

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