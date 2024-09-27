5 видов продуктов, которые не стоит есть в космосе: последствия могут быть катастрофическими

У астронавтов есть определенный выбор пищи, но ее часто упаковывают на несколько месяцев вперед. Кроме того, космонавты должны знать, как есть в условиях микрогравитации, когда их еда и посуда могут "летать".

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Вопрос, как сохранить астронавтов здоровыми, счастливыми и сытыми, является важной частью любой космической миссии. Несмотря на большой прогресс в пищевых технологиях, эксперты называют пять типов продуктов, которые не стоит есть в космосе, потому что последствия будут катастрофическими, пишет Huff Post.

Продукты с высоким риском пищевых заболеваний

У каждого, кто имел несчастье пищевого отравления, нет желания повторять этот опыт. Тем более на орбите. Микрогравитация сделает все очень грязным и вонючим, и все это в тесном помещении.

Многие пищевые продукты могут представлять риск пищевого отравления, включая недостаточно обработанное мясо или морепродукты, непастеризованные молочные продукты и немытые фрукты и овощи. Поскольку на Международной космической станции нет специального холодильника, все должно быть стабильным на полках.

Кроме строгости NASA по питанию астронавтов, агентство требует, чтобы астронавты оставались на карантине за семь дней до старта для сохранения здоровья экипажа. То есть, за неделю до старта астронавты не едят вне дома или дома, поскольку это увеличивает их контакт с другими, а также их шансы заразиться пищевыми заболеваниями.

Готовая еда в стиле милитари

Готовые к употреблению блюда – это автономные, стабильные пайки, используемые армией Соединенных Штатов. Но, к сожалению, они могут вызвать большой хаос в космосе. Они обладают высоким содержанием соли и жира, что важно для военных. Но высокое содержание соли ухудшит один из известных побочных эффектов микрогравитации – потерю плотности костной ткани. Было обнаружено, что без постоянного давления силы тяжести люди теряют плотность костной ткани во время пребывания в космосе. NASA объясняет: "За каждый месяц в космосе кости астронавтов становятся примерно на 1% менее плотными, если они не принимают меры предотвращения этой потери".

Значительные физические нагрузки помогают снизить плотность костей и ослабление мышц, но диета играет свою роль. Соль может усилить утрату костной массы.

Рассыпчатая пища

Ничто не доставляет такого удовольствия, как хруст картофельных чипсов. Но чипсы, хлебцы и другие продукты, образующие крошки, рискованны в космосе.

Все сводится к микрогравитации. На Земле крохи просто падают на пол. Но в космосе они летают и создают беспорядок.

"Крошки могут попасть в воздушные фильтры, инструменты на борту и даже в глаза астронавтов", – отметил Джордан Бимм, историк космоса и профессор научной коммуникации в Чикагском университете.

Астронавты в основном используют лепешки вместо хлеба. Другие варианты – это крекеры маленького размера, которые можно съесть целиком, не оставляя крошек.

Пресная еда

Никто не любит пресную пищу, но в космосе это особая проблема.

"Из-за изменений в жидкостях организма в условиях микрогравитации астронавты часто ощущают заложенность лица и носовых пазух. Это влияет на их обоняние и вкус", – объясняет Доктор Майкл Харрисон, главный медицинский работник Axiom Space.

Острые соусы особенно любимы, поскольку они придают блюдам сильный вкус. Но дело не только в желании добавить их еду. Еда приносит пользу не только в питании, но и в психологическом плане. Еда сплачивает команду и поощряет социальные связи и формирование команды. Поэтому, когда космическая программа NASA только начинала свою работу, и главным в подборе пищи было обеспечение калорий, а не вкус, астронавты ненавидели есть и спускались на Землю обезвоженными, голодными и дезориентированными. А это значительная проблема для сохранения здоровья и счастья астронавтов.

Алкоголь

Стакан шампанского звучит заманчиво. Но NASA и Международная космическая станция запретили алкоголь. Первоначально запрет был связан с соображениями безопасности. А уже впоследствии NASA узнало, что при переработке воды и воздуха этанол не разлагается.

"Когда этанол попадает в воздух, он становится загрязнителем в системе воздуха, а затем в системе водоснабжения", – объясняет эксперт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое гелий и почему он используется в ракетах. Два астронавта NASA на борту Boeing Starliner были заложниками на Международной космической станции месяцами. Они застряли в космосе из-за неисправности силовой установки, одной из проблем которой была утечка гелия.

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