Не только Припять. Названы 13 наиболее радиоактивных мест на Земле

Город Припять – одно из 13 самых радиоактивных мест на Земле. Все они являются последствиями человеческой деятельности, от испытаний ядерного оружия и промышленных аварий.

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Высокорадиоактивные зоны могут иметь серьезные последствия для здоровья приближающихся к ним. Сайт metro.co.uk собрал самые радиоактивные места на Земле без особого порядка.

Чернобыльская атомная электростанция (Припять, Украина)

В апреле 1986 года произошла одна из самых страшных ядерных аварий в истории. Во время ночного теста безопасности на заводе, который должен имитировать сбой электропитания на станции, произошел мощный паровой взрыв и пожар графита на открытом воздухе. Огонь поднял столбы радиоактивных материалов высоко в атмосферу, подверг влиянию осадков более пяти миллионов человек только в бывшем СССР.

АЭС Фукусима Дайни (Япония)

В 2011 году катастрофа на атомной электростанции "Фукусима-Дайни" привела к утечке радиоактивного материала из трех реакторов станции и утечке загрязненных сточных вод в Тихий океан.

Город Фукусима пострадал от землетрясения магнитудой 9,1, вызвавшего цунами, и имеющиеся средства безопасности электростанции были перегружены. Станции удалось пережить первое землетрясение, но возникшее в результате цунами было более чем вдвое сильнее, чем могла выдержать станция. Это привело к выходу из строя помп забортной воды на заводе, которые были разработаны для охлаждения реакторов во время остановки. Завод пришлось закрыть, но огромное количество радиоактивных отходов все равно вылилось в окружающую среду. Считается, что для полного вывода электростанции из эксплуатации понадобится около четырех десятилетий.

Хэнфорд (Вашингтон, США)

Сейчас это место является одним из самых радиоактивных мест в мире, поскольку здесь было произведено около 74 тонн плутония для ядерного оружия США.

Основанный в 1943 г., он использовался во время холодной войны и был одним из основных объектов США по производству плутония для изготовления ядерного оружия. Общеизвестно, что он являлся частью создания первой атомной бомбы.

Хэнфорд производил около двух третей плутония, который использовался в запасах ядерного оружия США, поскольку там было изготовлено около 60 000 единиц ядерного оружия, включая бомбу, сброшенную на Нагасаки в 1945 году.

Сейчас площадка выведена из эксплуатации, но на ней все еще хранится около 60% высокоактивных радиоактивных отходов (по объему), и сейчас ею руководит Министерство энергетики США. Подавляющее большинство отходов производства было захоронено под землей, но значительные площади грунтовых вод с тех пор были загрязнены.

Испытательный полигон (Семипалатинск, Казахстан)

Семипалатинский испытательный полигон, используемый Советским Союзом для испытания ядерного оружия, и по оценкам, в общей сложности между 1949 и 1989 годами там было сброшено около 456 бомб.

Полное влияние испытаний стало очевидным только тогда, когда оно закрылось в 1991 году, поскольку Советский Союз так и не раскрыл, что предполагало их испытания. Общее мнение состоит в том, что около 200 000 местных жителей пострадали, поскольку у многих развились разные виды рака. В 2010 году в статье BBC сообщалось, что каждый 20 ребенок рождается с генетическими дефектами.

Майлуу-Суу (Кыргызстан)

Под землей в Майлуу-Суу в Кыргызстане лежит богатый источник урана. Во время холодной войны Советский Союз добывал большое количество урановой руды, и сильно загрязненные отходы добычи были захоронены вокруг раскопанных участков, но значительные объемы оставались над землей. То есть отходы тоже попали в реку, и последствия все еще продолжаются. Однако с момента распада Советского Союза в 1991 году местные жители говорят, что мониторинг и обслуживание свалок практически не проводились.

Около 10 000 тонн радиоактивного урана было произведено между 1946 и 1967 годами, что стало топливом для первых в Советском Союзе ядерного оружия и атомных энергетических установок.

Сибирский химический комбинат, Томск-7 (Северск, Россия)

Еще при Советском Союзе один радиохимический завод Сибирского химического комбината, называемый "тайным городом" Томск-7, теперь известный как Северск, имел несколько ядерных установок для производства плутония и урана. Город был закрыт, и в этом районе могли жить только рабочие завода и их семьи. Но в 1993 году рабочие повлекли за собой масштабную аварию, выбросившую радиоактивный газ, уран и плутоний в окружающую среду на расстояние 28 км, и считается, что 177 000 человек пострадали.

После распада Союза в 1991 году на месте прекратилось производство плутония и высокообогащенного урана, и теперь оно является основным местом хранения и обращения с оружейными ядерными материалами.

Селлафилд (Камбрия, Великобритания)

Во время "холодной войны" Селлафилд производил оружейный ядерный материал для британской программы ядерного оружия. С тех пор это была первая в мире коммерческая атомная электростанция, которая использовалась для производства электроэнергии, но эта часть объекта с тех пор была выведена из эксплуатации и сейчас демонтирована.

Однако завод по-прежнему выбрасывает загрязненные отходы в Ирландское море. Однако по данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), радиационное воздействие от искусственной радиоактивности в Ирландском море очень низко по сравнению с естественной радиоактивностью в окружающей среде.

Сомалийское побережье, Сомали

Сомалийские берега стали свалкой большого количества ядерных и опасных отходов. Программа ООН по окружающей среде считает, что ржавые бочки с отходами, выброшенные на сомалийскую линию во время цунами 2004 года, были выброшены еще в 1990-х годах.

По оценкам, на их берега могли быть выброшены не менее 600 баррелей токсичных и ядерных отходов, что означает, что в будущем может назревать экологическая катастрофа.

Карунагаппалли (штат Керала, Индия)

Прибрежный город Карунагаппалли в штате Керала, Индия, известен высоким радиационным фоном от фосфатного минерала монацита в его почве, содержащей торий. Торий является естественным, слабо радиоактивным металлом. Исследователи не выявили более высокого уровня заболеваемости раком среди местных жителей в этом районе, но некоторые отчеты обнаружили более высокий уровень радиации на человека.

BOMARC Site RW-01, авиабаза McGuire (Нью-Джерси, США)

Агентство по охране окружающей среды США сочло отгороженную пристройку к базе ВВС Макгуайр сильно загрязненной. В июне 1960 года пожар уничтожил ракету с ядерной боеголовкой, выбросившую в окружающую среду радиоактивный плутоний, тогда как тепло от пожара и меры по тушению пожара привели к рассеянию плутония по территории.

Черч Рок Урановая мельница (Нью-Мексико, США)

В 1979 году из-за большого разлива тысячи тонн твердых радиоактивных отходов завода и галлоны кислого раствора попали в реку Пуэрко. Осадки распространились на 130 км и достигли вплоть до округа Навахо в Аризоне. Есть информация, что местные жители, пользовавшиеся рекой, пострадали от последствий радиационного облучения, включая некоторые серьезные инфекции, которые привели к ампутациям, а стада овец и крупного рогатого скота погибли, выпив загрязненную воду.

Кыштымская катастрофа (Маяк, Россия)

В 1957 году на сверхсекретной атомной станции "Маяк" в Советском Союзе произошла масштабная ядерная авария, ставшая одной из самых страшных ядерных аварий в мире того времени, известная как Кыштымский инцидент.

Авария, когда в результате взрыва было выброшено более 80 тонн радиоактивных отходов, распространила большое количество ядерного материала на площадь более 52 000 квадратных километров (20 000 квадратных миль), где проживало не менее 270 000 человек.

Около 10 000 человек были эвакуированы, а отходы с завода также были сброшены в окрестностях и в озеро Карачай.

Инцидент в Гоянии (Гояс, Бразилия)

В 1987 году в Институт лучевой терапии Гояно в Гоянии, Гояс, Бразилия, воры украли из заброшенной медицинской клиники устройство телетерапии, содержавшее цезий-137.

Затем они открыли машину, вынули свинцовую капсулу, содержащую цезий, и неосознанно распространили радиоактивный материал на обширную территорию.

В результате инцидента была подтверждена гибель четырех человек, а около 250 человек получили значительное радиоактивное заражение. Во время очищения с нескольких участков пришлось снять верхний слой грунта, а дома снести. Все предметы, которые находились в этих домах, включая личное имущество, изъяты и сожжены.

Напомним, что, несмотря на мощность взрывов в Хиросиме и Нагасаки, сейчас живут люди. А вокруг ЧАЭС до сих пор существует зона отчуждения, где опасно находиться длительное время. И дело тут не о том, сколько времени прошло или в трудолюбии японцев. Весомую роль играет не столько сам взрыв, как его последствия: то есть количество освобожденной во время взрывов радиации.

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