В Чернобыле нашли лягушек, которые мутировали для защиты от радиации. Фото

В Чернобыльской зоне ученые обнаружили лягушек, которые мутировали, чтобы защититься от радиации. На несколько таких особей исследователи наткнулись еще в 2016 году.

Речь идет, в частности, о восточных древесных лягушках. Исследователи считают, что это стало возможным из-за быстрого изменения цвета кожи, пишет IFLScience.

Восточные древесные лягушки (Hyla orientalis) обычно ярко-зеленые, но 8 лет назад команда исследователей, работавших в Чернобыле, наткнулась на несколько таких особей с черной кожей. Позже ученые вернулись, чтобы подробно изучить популяцию, потратив три года на исследования более 200 самцов лягушек, выловленных из прудов как в Чернобыльской зоне отчуждения на севере Украины, так и за ее пределами.

Команда обнаружила, что лягушки, найденные в зоне отчуждения, имели более темный цвет кожи спины, чем лягушки из-за пределов зоны. По мнению ученых, кожа у земноводных потемнела, чтобы оградить их от радиации.

В коже более темных лягушек содержится больше меланина. Именно это вещество приводит к потемнению кожи и волос, а также может защитить от радиации, в том числе ионизирующей, обнаруженной в Чернобыле.

"Известно, что темная окраска защищает от различных источников радиации, нейтрализуя свободные радикалы и уменьшая повреждение ДНК, и, в частности, пигментация меланина была предложена как буферный механизм против ионизирующего излучения", — написали исследователи в своей статье 2022 года.

Цвет кожи лягушек был самым темным в ближайших к взрыву районах, где к моменту катастрофы уровень радиации был высоким. Ученые предполагают, что темный окрас могли вызвать высокие уровни ионизирующего излучения.

Лягушки с меньшим количеством меланина были, пожалуй, более уязвимыми к радиации, которая повреждает ДНК, что, вероятно, убило их в более раннем возрасте – возможно даже до того, как они смогли бы размножаться. С другой стороны, лягушки с более темной кожей имели больше шансов выжить и родить многих лягушат благодаря своему защитному меланину и эта черта передалась их потомкам.

Самки восточной древесной лягушки начинают размножаться в возрасте 2-3 лет. С момента Чернобыльской катастрофы прошло почти 40 лет, что равняется примерно 10-15 поколениям лягушек на момент исследования. Следовательно, это действительно быстрый эволюционный процесс.

Ученые надеются, что будущие исследования помогут распутать генетические механизмы темной окраски чернобыльских древесных лягушек, а также установить другие возможные последствия длительного воздействия ионизирующего излучения на дикую природу.