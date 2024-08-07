Фото в выпускном альбоме расскажет, сколько вы проживете: ученые проанализировали судьбы тысяч подростков и поразили выводом

Исследователи проанализировали судьбы тысяч подростков, окончивших среднюю школу в США в конце 1950-х годов, чтобы внимательнее рассмотреть, как внешность может быть связана с риском смерти. Результаты показывают, что наименее привлекательные люди имеют несколько более высокий риск прожить сравнительно более короткую жизнь.

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Ученые проанализировали судьбы тысяч подростков, окончивших среднюю школу в США в конце 1950-х годов. По словам экспертов, качества, которые считаются привлекательными, могут передавать информацию о состоянии здоровья человека, пишет Science Alert.

Прошедшие исследования выявили связь между иммунной системой человека и оценками красоты. Однако сейчас ученые выяснили, что есть скудные доказательства того, что люди, которых обычно считают привлекательными, имеют больше шансов увидеть глубокую старость.

"Мало известно о связи между привлекательностью лица и долголетием. Но привлекательность может передать лежащее в основе здоровье и систематически структурирует важные процессы социальной стратификации", – пишут социолог Коннор Шихан из Университета штата Аризона и экономист Дэниел Хамермеш из Техасского университета в Остине в статье, опубликованной на сайте Science Direct.

Исследователи попросили независимую комиссию оценить привлекательность 8386 фотографий выпускников средней школы в 1957 году в рамках долгосрочного исследования Висконсина. Затем этот опрос был использован для разделения людей на шесть разных категорий, оцененных от наиболее наименее привлекательных.

Используя Национальный индекс смертности, его потом сравнили со смертями, произошедшими в группе до 2022 года, к тому времени им было около 80 лет. Почти 43 процента людей в выборке умерли до конца периода наблюдения.

Те, кто занимал нижний уровень по привлекательности, имели примерно на 16,8 процента больше шансов умереть, чем занимавшие средние позиции рейтинга. Однако разница в уровне смертности между средними четырьмя позициями и теми, кто был оценен как наиболее привлекательные лица, была незначительной.

"В общем, мы обнаружили, что те, чья привлекательность лица была оценена меньше, имели более высокий риск смертности на протяжении всей жизни по сравнению с теми, кто получил среднюю или высокую оценку. Важно то, что мы проявили небольшое преимущество в долголетии для тех, кто получил высокий уровень привлекательности по сравнению со средним", – объясняют эксперты.

Анализ таких факторов, как образование и заработок несколько уменьшил значимость различий, причем здоровье было самой влиятельной переменной. Это означает, что в некоторых случаях плохое здоровье и, как следствие, плохой внешний вид могут играть определенную роль.

Приведенных здесь данных недостаточно, чтобы доказать прямое причинно-следственное действие и ограничены тем, что они касаются одной географической области, и исследователи признают, что причины связи не точны. Однако это интересный набор выводов, когда дело доходит до заботы об общественном здоровье. Ученые стремятся увидеть больше исследований более глубоких связей на эту тему, чтобы можно было объективно измерить протяженность жизни.

"Социологи должны исследовать, как привлекательность может оказывать влияние на другие процессы, которые могут способствовать ее связи со здоровьем и долголетием", – пишут авторы исследования.

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