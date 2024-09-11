'Ворота в ад' закрываются? В одном из самых страшных мест на Земле зафиксировали изменения

Таинственный кратер в Туркменистане, который жутко называют "Воротами в ад", начал угасать. Газовый кратер Дарваза – месторождение природного газа, которое непрерывно горит более полувека.

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Кратер расположен в пустыне Каракумы. Правительство страны уже неоднократно размышляло о том, что его нужно закрыть, однако, кажется, оно и просуществует в горящем состоянии еще недолго, пишет The Sun.

Давние посетители Дарвазы сообщают, что 1000-градусный ад сейчас гораздо меньше, чем когда-либо.

"Я бы сказал, что уровень горит лишь на 40% от уровня, который я впервые наблюдал там в 2009 году. Тогда на гораздо большей площади кратера горело пламя. Сейчас его меньше, и оно не так высоко, как было", прокомментировал состояние кратера – один из туристов.

Другой местный гид рассказал, что дьявольское пламя уменьшилось за последние семь лет и его 40 визитов в Дарвазу: "Раньше пламя было больше, чем сейчас, вероятно, из-за того, что газовый карман изнашивается".

Расположенный в пустыне Каракумы, примерно в 260 километрах к северу от столицы Ашхабад, этот огненный кратер является одним из самых необычных и жутких мест на планете.

"Ворота в ад" были созданы во время советских буровых работ в 1971 году. Геологи искали залежи природного газа, когда их оборудование наткнулось на пещеру, заполненную газом. Земля под буровой установкой провалилась, оставив большую яму диаметром около 70 метров и глубиной 20 метров.

Опасаясь распространения метана, ученые решили поджечь газ, думая, что он сгорит через несколько недель. Но с тех пор дьявольское пламя пылает, подпитываясь запасами природного газа в этом районе.

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