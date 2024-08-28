Космическое чудо или оптическая иллюзия? В небе над Китаем заметили семь солнц

Потрясающее видео семи солнц сняла женщина в Китае. В сети ролик сразу стал вирусным, и комментаторы заявили, что китаянка зафиксировала космическое чудо.

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Однако эксперты поспешили опровергнуть громкие заявления обескураженных пользователей софсетей. Ведь на самом деле семь солнц – это оптическая иллюзия, созданная стеклянным окном, через которое снималось видео, убеждает DailyMail.

Китаянка, известная как Ван, снимала восход Солнца с одиннадцатого этажа больницы в Чэнду (Китай). Вдруг на изображении она увидела не одно, а семь солнц на небе.

Женщина выложила видео в сеть в надежде найти объяснение ее невероятным кадрам. Видео сразу собрало тысячи просмотров. Люди выдвигали разные теории.

"Это произошло из-за сбоя магнитного поля, который заставил проявить параллельные вселенные", – написала одна комментаторша на китайской платформе социальных сетей Weibo.

Другие утверждали на Reddit, что фрагментированные солнца являются признаком "огромного загрязнения" Китая, а еще одна девушка написала: "Правда о глобальном потеплении наконец-то раскрыта".

Были и такие, кто вспомнил китайскую мифологию, где бог стрельбы из лука Хоу был послан с небес в помощь людям. Он, мол, остановил 10 солнц, чтобы они не сожгли Землю.

Однако нашлись среди комментаторов научные эксперты, которые разгадали удивительную загадку о "размножении" Солнца: "Это вызвано отражением/преломлением в стекле окна с несколькими стеклопакетами. Свет от Солнца отражается между слоями, вызывая четкое визуальное разделение бликов".

Ученые утверждают, что свет преломляется и отражается от многослойного стекла, при этом каждый слой создает еще одну копию изображения. Поэтому за исключением самого яркого Солнца в центре, которое является настоящим, другие являются частью оптической иллюзии.

Ранее OBOZ.UA писал, что астрофотограф зафиксировал динамическое изображение Солнца.

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