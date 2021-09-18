Сексуальные фантазии – норма или нет: ответ сексолога. Эксклюзив

Желание секса рождается в голове. Поэтому фантазии на тему близости – прекрасные, ужасные или волнующие – могут заставить человека буквально искриться от страсти.

Сексолог-психолог Светлана Пашкевич рассказала специально для OBOZREVATEL о том, как относиться к сексуальным фантазиям своего партнера и стоит ли все их воплощать в жизнь.

По словам Светланы Пашкевич, сексология не оперирует такими понятиями, как "норма" или "не-норма". Раньше употреблялось слово "извращение" – однако этот подход себя изжил.

Сексолог отмечает: допущение "то, что приемлемо для двоих и не приносит никому ущерба – то нормально для всех" верно и в отношении сексуальных фантазий.

"Какие бы невероятные фантазии ни возбуждали человека, если никто при этом не страдает, то в чем, собственно, проблема?", – говорит Светлана Пашкевич.

Проблема же, как правило, в том, что сами люди считают свои фантазии грязными и неприличными. И такое отношение – поле для серьезных размышлений и самоанализа, говорит сексолог.

"Очень важно по жизни быть самому себе другом. И в контексте этой темы означает осознавать и признавать любые свои фантазии. Если человек отрицает какую-то из своих фантазий, то она становится навязчивой и постепенно овладевает им. А значит, непременно воплотится в жизнь каким-то образом, зачастую искаженным и неподвластным человеку", – рассказывает Светлана Пашкевич.

Она объясняет, что если человек осознает свои фантазии, то тогда он владеет ими. И это очень ценно. Потому что в этом случае он освобождается от давления общественных догм, родительских установок и прочего. А это уже дает свободу распоряжаться своей жизнью.

Если в ответ на какую-то из фантазий внутренний цензор выдает : "Ты – извращенец(ка)", сексолог советует помнить об этих моментах:

Судить о характере и о нравственности человека по его фантазиям нельзя – смотрите на действия, а не на мысли. Если вы фантазируете о чем-то – это не значит, что вы хотите воплотить это в жизнь.

По словам Пашкевич, самая популярная женская фантазия – быть изнасилованной, мужская – о сексе с двумя женщинами. Но это вовсе не значит, что каждый человек, воображающий подобное, жаждет повторить это в реальности.

Вместе с тем, такие фантазии могут подогревать возбуждение и помочь достичь оргазма, а также служить пусковой кнопкой для эротических игр с партнером.

Светлана Пашкевич уверена, что такой интимный разговор между партнерами – исключительно вопрос желания и готовности.

"Эротические фантазии – вопрос настолько личный и интимный, что мы можем безопасно делиться ими только если отношения с партнером по-настоящему доверительные и глубокие. И если они такие, то такая откровенность может вывести близость в паре на совершенно новый уровень. Иногда один только открытый разговор о фантазиях друг друга способен разжечь нешуточный огонь", – отмечает Светлана.

А если человек стесняется и не знает, как начать разговор, можно написать партнеру игривое сообщение – и это может стать началом диалога.

Еще один важный вопрос – как быть, если сексуальные фантазии партнера пугают или человек не готов воплощать их в жизнь.

"Допустим, мужчина жаждет секса втроем, а его партнерша категорически против. Если вы при этом хотите остаться вместе, важно работать над отношениями в целом. Насколько вообще удовлетворяются ключевые потребности – его и ее – в этих отношениях? Когда каждый получит любовь и принятие, в которых нуждается, вопрос о групповом сексе может отпасть сам собой", – говорит эксперт.

В любом случае, говорит Светлана Пашкевич, обсуждая интимные фантазии друг друга, следует придерживаться нескольких важных правил.

1. Согласие на эксперименты должно быть обоюдным. Если же один из партнеров соглашается на что-то исключительно из страха потерять/рассердить свою вторую половину, ни к чему хорошему это не приведет. Согласие против собственной воли чревато разладом отношений, снижением влечения к партнеру, нарушениями психоэмоционального состояния человека. Для пары это всегда путь в никуда.

2. Всегда важно оставлять пространство для отказа. И воспринимать нежелание другого человека как проявление его свободной воли, а не как нелюбовь к вам или оскорбление ваших чувств.

3. Отказ должен быть деликатным. Не унижайте при этом самого человека и его сокровенные желания, которыми он поделился. Такое отношение убивает доверие в паре.

4. Если не знаете, что сказать, возьмите паузу. Стоит прокрутить предложенный партнером сценарий в голове и прислушаться к тому, какие чувства и желания это вызывает. Проанализировать свои внутренние препятствия: это стеснение или нечто большее, например, принципиальное несогласие.

5. Попробовать воплотить не саму фантазию, а сценарий. К примеру, можно "поиграть" в изнасилование. Однако при этом проговорить заранее, что разрешено делать, а что – нет. Также крайне важно согласовать стоп-слово, по которому игра должна немедленно прекратиться.

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