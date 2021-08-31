Как вести блог о своей интимной жизни: 7 правил от сексолога. Эксклюзив

Популярная телеведущая, сексолог и психолог Наталья Ежова поделилась несколькими советами, как правильно вести личный блог об интимных отношениях. По словам эксперта, самое сложное в этой теме – чтобы не удалили страницу и не заблокировали.

Специалист отметила: чтобы вас не забанили, необходимо заменять стоп-слова другими. К примеру, "секс" на "кекс". Подробней о лайфхаках ведения блога об интиме – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ежова рассказала, что также можно менять буквы в словах. Например, одну-две в слове на какие-то иероглифы или смайлики.

"Также нельзя писать в грубой и пошлой форме. Нужно быть максимально дипломатичным и деликатным пользователем. Тема – табуирована и закрыта. Об интимных вещах следует говорить максимально нежно и аккуратно, чтобы не вызвать у аудитории отвращение", – сообщила ведущая реалити "Эксы" на Новом канале.

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Кроме того, пользователям сети нужно донести, что интимная жизнь каждого – в его руках. По словам эксперта, человек должен нести ответственность за свое удовольствие.

"Тут есть много заболеваний, других рисков и неприятных ситуаций – аборты, изнасилования. Важно проговаривать основные пункты-правила".

"В Советском Союзе нам навешивали много стереотипов и запретов. Сейчас нужно аккуратно объяснять, что интимная тема – не плохая и грязная, а просто скрытая и нежная. Это важная часть нашей жизни, к которой нужно подходить аккуратно".

"Смех в этой теме расслабляет и дает больше свободы. Через шутки и улыбку люди лучше воспринимают информацию и в последствии ее применяют".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Наталья Ежова рассекретила, что существует 5 способов узнать, какой любовник перед вами. Оказывается, посмотрев, как мужчина ест, можно узнать, каким он будет в сексе.