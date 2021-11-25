Реакция ведущих на самый большой в мире пенис взорвала сеть. Вирусное видео

Американский актер Джона Фелкон поразил телеведущих утренней передачи фотографией своего пениса. Филипп Шофилд и Джози Гибсон были шокированы, когда увидели размер полового органа собственными глазами.

Во время интервью на шоу This Morning обладатель самого большого в мире пениса вынул телефон и продемонстрировал звездам свое интимное фото. В кадр попала забавная реакция собеседников Джона, мгновенно завирусившаяся в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В течение эфира телеведущие пытались представить, какого размера половой орган Джона, сравнивая его с баклажаном и картонной трубкой длиной более 30 сантиментов.

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В какой-то момент актеру надоело объяснять на предметах и он решил продемонстрировать свою фотографию ниже пояса.

Филипп и Джози не смогли сдержать себя в руках, поэтому мужчина упал на диван, прикрыв лицо, а его коллега несколько секунд сидела с широко раскрытым ртом. Когда эмоции утихли, ведущий поздравил собеседника.

Фелкон заверил, что ему не стыдно показывать такие откровенные кадры, ведь они есть в свободном доступе в Интернете, а ему самому неоднократно приходилось демонстрировать пенис вживую.

Пользователи Twitter подхватили забавную реакцию и начали делиться ею на своих страницах.

Напомним, что Джон прославился в 1999 году после премьеры документального фильма "Private Dicks: Men Exposed", где его впервые показали обнаженным. Длина его члена составляет 34,3 см, что считается рекордом среди живых мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью актер похвастался, что ему предлагали секс номинанты на "Оскар" и порнозвезды. Артист отметил, что многие из них делали ему комплименты.

Также Джона рассказывал о курьезном случае в аэропорту. Охранники решили, что он пытался пронести оружие в штанах на самолет.