Обладатель самого большого в мире пениса похвастался сексом с известными звездами. Фото

Американский актер Джона Фелкон рассказал, что благодаря статусу "обладателя самого большого пениса в мире" всемирно известные звезды предлагают ему заняться с ними сексом. Артист похвастался, что они часто делают комплименты его половому органу.

Подробностями своей интимной жизни артист поделился с ведущими телепередачи This Morning на YouTube. Джон добавил, что считает себя бисексуалом, потому спал и с мужчинами, и с женщинами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Актер поделился, что у него было много сексуальных партнеров, включая как обычных людей, так и известных персон. Он не захотел называть имена знаменитостей, чтобы сохранить их конфиденциальность.

Однако, оговорился, что занимался сексом со звездами порноиндустрии и даже обладателями "Оскара".

"Это настоящий комплимент, когда порноактеры и порноактрисы говорят, что у меня самый большой член среди всех, которые они видели", – сказал гость утреннего шоу.

Напомним, что Джон прославился в 1999 году после премьеры документального фильма "Private Dicks: Men Exposed", где его впервые показали обнаженным. Длина его члена составляет 34,3 см, что считается рекордом среди живых мужчин.

Раньше Фелкон говорил, что большой половой орган мешает его актерской карьере, потому что режиссеры боятся с ним сотрудничать. OBOZREVATEL также рассказывал, как Джона попал в немилость к охранникам в аэропорту, потому что те заподозрили его в пронесении оружия в штанах.