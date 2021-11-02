Актер с самым большим в мире пенисом рассказал о курьезе в аэропорту. Фото рекордсмена

Американский актер Джона Фэлком, чей пенис назвали самым большим в мире (34,3 см), рассказал о том, как несколько лет назад его задержали в аэропорту. Охрана заподозрила, что мужчина пытается пронести оружие в штанах на борт самолета.

К такому выводу работники пришли, проверив Джона на сканере, отражающем контуры тела под одеждой. О курьезном случае неофициальный обладатель уникального полового органа рассказал журналистам издания Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Они подумали, что у меня что-то в штанах, я не знаю, будь то пистолет, возможно, они подумали, что это динамит или что. Просто необычная выпуклость", – вспомнил артист.

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По словам Фэлкома, охрана отвела актера в сторону от очереди и попросила объяснить, что у него выпирает из штанов. Американец спокойно рассказал им, что не несет угрозы пассажирам и его отпустили.

Мужчина добавил, что его даже не пытались ощупать и проверить правдивость слов своими глазами, поэтому он спокойно вернулся на свой рейс, пообещав себе впредь всегда летать в велосипедных шортах.

"В то время это было смешно. Я никогда ни о чем не волновался. Что могло произойти? Они бы заставили меня вытащить его? Я делал это около миллиарда раз для людей", – пошутил мужчина.

Джон прославился в 1999 году после премьеры документального фильма "Private Dicks: Men Exposed", где его впервые показали обнаженным. Он жалуется, что экстримально длинный пенис мешает строить карьеру в Голливуде, ведь режиссеры боятся с ним сотрудничать.

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