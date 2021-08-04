Как довести девушку до оргазма: модель раскрыла секреты

Модель из Колорадо 45-летняя Нита Мари поделилась несколькими советами, которые помогут девушке достигать оргазма. По ее словам, во время интима парням нельзя отвлекаться.

Таким образом женщина рекомендует выключить телевизор или другие устройства в комнате. Также необходимо убедиться, в каком настроении ваша вторая половинка и как прошел у нее день. Об этом передает издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Спроси ее, чего она хочет

"Спросите свою партнершу, что ей нравится, если она застенчива, скажите, что она может стонать громче или направить вашу руку именно туда, куда она хочет. Возможность говорить о сексе заставит ее чувствовать себя более комфортно и, в конечном итоге, приведет к хорошему сексу и невероятным оргазмам", – сказала Мари.

Нужно быть нежным

"Начните с нежных ласк, поцелуя за ухом, легких прикосновений, чтобы пробудить силу удовольствия. Также научитесь целовать один из ее сосков, одновременно играя с ее клитором. Чем больше вы сосредоточены на том, чтобы доставить ей удовольствие, тем больше это возбудит ее и даст вам шанс добиться кульминации", – рассказала модель.

Найдите точку G

"Попытайтесь найти ее точку G, когда проникаете в нее. Это немного выше входа во влагалище", – отметила Мари.

Не спешите

"Даже если ты захочешь, не кончай раньше нее. Для достижения оргазма женщине требуется в среднем 20 минут. Если ты сделаешь это первым, то у тебя не хватит энергии, чтобы подарить ей оргазм, который она заслуживает. Сделайте передышку – это нормально", – сообщила женщина.

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