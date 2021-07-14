Как продлить половой акт: сексолог рассказала об эффективном способе

Психолог, сексолог и соведущая проекта "Эксы" Наталья Ежова раскрыла секрет, который поможет продлить половой акт. Существует так называемая техника "сжатия", и она поможет обеим партнерам получить гораздо больше удовольствия от секса.

По словам специалиста, причина короткого полового акта может скрываться в синдроме под названием "страх ожидания неудачи". Мужчина переживает из-за того, что его избранница не получила достаточно удовольствия от интимной близости и начинает испытывать стресс. Неуверенность мужчины и тревога имеют непосредственное отношение к продолжительности полового акта. Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-служба "Нового канала" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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"Есть способ, который поможет продлить интим. Благодаря этой технике мужчина может получить более яркий пик удовольствия. В момент перед оргазмом нужно обхватить двумя пальцами половой орган мужчины в кольцо чуть выше головки, и сжимать, пока не отступит ощущение пика. Эта техника называется "сжатие". Ее придумали американские сексологи Мастерс и Джонсон, и рекомендуют сейчас много мировых специалистов", – сказала сексолог.

Если же партнер стесняется делать это со своей девушкой, психолог советует сначала потренироваться самостоятельно. Таким образом у мужчины исчезнет страх ожидания неудачи, он будет спокойным и уверенным во время секса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Ежова раскрыла секрет, как стать желанной для избранника. По ее словам, чтобы "он" кайфовал от тебя, ты сама должна кайфовать от себя.