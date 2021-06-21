Секс после 35: что скрывают женщины. Интервью с сексологом

Женщины с годами становятся, как хорошее вино. Они набираются опыта, достигают своего пика сексуальности и точно знают, чего хотят от партнера.

Это часто отпугивает мужчин. Ведь неизвестно, что может быть у нее на уме, какой "багаж" опыта за ее спиной и есть ли необычные сексуальные фантазии. В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL сексолог-психолог Диана Тишакова рассказала, что чаще всего скрывают женщины от своих партнеров.

– Отличается ли норма секса у женщины со временем? Почему с возрастом сексуальное желание снижается?

– Любимые женщины, нормы секса не существует! Это сплошной маркетинг. Сексология – наука описывающая, а не предписывающая, поэтому никаких цифр нет. Норма – это то количество секса, которое вам комфортно. Хотите раз в месяц и вас все устраивает? Прекрасно! Хотите каждый день? Еще лучше!

Видео дня

Желание, то есть, либидо угасает с годами по двум причинам. Первое, физиология – так было заложено в утробе, что у женщины слабая половая конституция, то есть, слабый сексуальный темперамент, и ей в принципе секса много не надо.

Второе – женщина не заботится о либидо и думает, что оно живет само по себе и никак им нельзя управлять. Но на самом деле, женщина сама может управлять своим либидо и "подкидывать дровишек" в камин желания. Главное – только хотеть это делать.

– Как влияет менопауза на либидо?

– У каждого по-разному. Все очень индивидуально. Опять же у кого-то было заложено так, что женщине не нужно много секса и это не самая важная часть ее жизни, а секс нужен только как супружеская обязанность и функция размножения.

И вот менопауза наступает, этот груз с плеч женщины падает, и она наконец-то может не заниматься сексом, потому что физиологически уже не надо. Другие же женщины раскрывают себя с другой стороны, открывая мир секса и удовольствия.

Как психолог-сексолог, я вижу тенденцию, что чаще после менопаузы женщина хочет больше. Опять же это может быть по причине ухода от того, что общественные рамки исчезают, и женщина наконец-то может пожить для себя. Так же после наступления менопаузы женщины чаще практикуют незащищенный секс, так как забеременеть уже невозможно, но тут есть обратная сторона – ЗППП. Количество заболеваний, передающиеся половым путем, у женщин за 50-60 увеличивается в несколько раз, по сравнению с 45-летними.

– Существует предел в возрасте, когда больше нет секса в паре?

– Нет! Но опять же, все зависит от сексуального темперамента и места секса в жизни каждого из супругов. Даже после 80 секс может быть, и его практикуют. Но, если его раньше не было так много, и секс не нужен был, то и после менопаузы его не будет. Скорей по тому, что женщина не видит в этом смысла.

У меня была клиентка 60-летняя с очень сильным темпераментом, она очень хотела секса, а у мужа уже все, у него уже наступило эректильное спокойствие. Поэтому очень важно находить себе партнера с похожим сексуальным темпераментом, чтобы было больше шансов иметь гармоничную сексуальную жизнь.

– Почему чем старше женщина, тем больше она боится "порицания" на свидании (скрывает наличие детей или большой опыт в сексе)?

– На эту тему можно очень долго рассуждать. Долгое время в нашем обществе женская сексуальность порицалась в принципе. В случае с детьми женщину наделяют ролью матери. А мать не может заниматься сексом, она может только воспитывать ребенка. И тогда она ищет папу ребенку, а не мужа себе, либо занимается только воспитанием.

И это очень грустно, так как женщина недополучила огромную часть удовольствия именно из-за такого общественного порицания. Это порицание может идти даже от подруг, которые уже замужем и настаивают на том, что женщина мать, это только женщина мать.

А если говорить о богатом сексуальном опыте, то про "чистоту" женщины. Ведь такой опыт может быть только у девушки легкого поведения, а какой мужчина захочет такую? И тут ничего ужасного нет, ведь женщина пыталась разузнать свое тело и получить удовольствие, а каждый имеет право на свое удовольствие. Но не каждый мужчина готов к такому, потому что это ответственность, нужно иметь достаточную уверенность в себе, чтобы его не задевала эта информация.

– Женщины чаще идут на измену, когда их не удовлетворяет человек в сексе, пытаются решить проблему другим путем?

– Пытаются... говорят с мужем. Но если мужчине это не нужно, то ничего не изменится, и сколько бы женщины не пытались решить эту проблему, сколько бы она ему игрушек не приносила… Все равно, если мужчина не хочет, то его 50 процентов ответственности в отношениях она взять не может.

А обычно развод для женщин – это самое последнее дело, потому что развод также порицается, особенно, если тебе уже больше 35 лет, больше 40 лет, то есть определенный страх, что уже больше не найдешь мужчину, что ты уже пожила, что это уже неправильно, и что на тебя уже даже не посмотрят. Это абсолютная неправда. Но с этими мыслями женщины идут на измену. Потому что либидо есть, желание заниматься сексом есть, а с кем – нет.

У меня был случай, когда женщина 35 лет как раз раскрыла наконец свою сексуальность, к ней вернулось сильнейшее либидо, но она была несчастна. Она пришла ко мне с запросом, как же убрать это желание, потому что ей было некомфортно.

Ее мужу нужно было заниматься сексом лишь пару раз в полгода, а она хотела этого каждый день. На компромиссы не шел, он считал, что она озабоченная какая-то. В итоге прямо ей сказал, что не против другого мужчины. Чаще всего мужчины не осознают, что женщинам тоже необходим секс, особенно, если до этого 10 лет брака было все "спокойно". Поэтому я рекомендую мужчинам все-таки обращать внимание на желание женщин.

– 35 лет. Есть ли разница между мужчинами и женщинами?

– Есть. И она огромна. Пик мужской сексуальности приходится на 20-24 года, тогда как женской как раз на 35. И вот когда у мужчины гормончики отшалили, женщина начинает расцветать. А мужчине уже нужно разговоры и интимность, женщина же, наконец начавшая получать удовольствия от секса, готова разорвать своего мужчину.

Между сексологами ходит такая поговорка: взрослым мужчинам интересны молодые девушки, так, как и тем и тем нужны разговоры и интимность. А женщины 35 лет же находят себя в компании 20-летних парней, потому что оба хотят одного – секса.

В своей практике я видела очень много таких кейсов, когда женщины 35 лет встречаются с парнями 23-24 лет, и у них все хорошо. И это даже прекрасно в каком-то смысле. Потому что молодой парень хочет заниматься сексом, а женщина – получать удовольствие.

– Если женщина реализовалась в своих 35 лет в карьере, но у нее нет партнера, это нормально вообще не заниматься сексом?

– Да! Если ей не нужен этот секс, то себя порицать за его отсутствие просто бессмысленно. Исследования, кстати, показывают, что те девушки, которые не занимаются сексом в колледже чаще его заканчивают, чем те, кто занимается.

В 35-летнем возрасте же та сексуальная энергия, которая не уходит на партнера, идет в карьеру. Эта энергия очень мощная и ресурсная, она может помочь женщине реализоваться, ведь не каждой женщине нужно реализоваться в отношениях.

– Меняются с возрастом у женщин приоритеты в сексе?

– Конечно! Если в 20 лет она думает, как удовлетворить партнера, то в 35 – как удовлетворить себя. У нее уже есть жизненный опыт и она знает, что никто не позаботиться о ней лучше, чем сама. Кто-то раскрывает свои интересы, потому что раньше нельзя было. А сейчас уже есть понимание, что нужно жить для себя.

В 20 лет присутствует все же какая-то наивность, хотя бывает и такое, что ничего не меняется. И это тоже нормально. Поэтому если вам комфортно, что у вас изменились какие-то взгляды, то это – норма. А если вы переживаете, что они изменились и хочется какой-то фантазии либо разнообразия в сексе, то это прекрасно. Нормой считается все, что комфортно вам и вашему партнеру и не задевает других людей.

– С какими проблемами чаще всего приходят к вам клиентки 35+?

– Два самых частых запроса – отсутствие оргазма и отсутствие сексуального желания. В 35+ приходит осознание, что нужно жить для себя, но иногда очень трудно признать, что жила все это время не полностью, как будто что-то упуская. Хотя если такая женщина дойдет до сексолога, она будет очень плодотворно работать.

– Какие сексуальные желания чаще скрывают женщины от партнеров?

– Все, что может порицаться обществом. Это какие-то разные лесбийские фантазии, фантазии с насилием. Это как раз то, что партнер может отрицать и подумать, что его женщина какая-то "тю-тю". Но хотя в гармоничных сексуальных отношениях никто не прячет свои фантазии и спокойно о них говорит. Ведь фантазии могут и оставаться фантазиями, это не всегда какая-то интенция (задуманный план действий – ред.).

Можно как-то поделиться, что хочется какую-то ролевую игру или заняться сексом с незнакомцем, и мужчина может надеть костюм и парик, и воплотить эту фантазию. И вот казалось, такая странная фантазия, она уже 10 лет в браке и хочет заняться сексом с незнакомцем – как же это обеспечить? Тот мужчина, который хочет удовлетворить свою женщину, всегда найдет способ.

– Какое примерно количество ваших клиенток 35+ за то, чтобы попробовать в постели что-то новое: секс втроем, игрушки, свинг?

– Я скажу так. Все, кто приходят ко мне, приходят с проблемами с либидо. И как только они раскрывают свое либидо, они готовы поглощать все новое. Но фантазии – это одно, а интенции – это другое. Есть те, которые подавляли свои сексуальные желания достаточно долго, а есть те, кто готовы. Потому что для них открывается новый мир, который оставался долго "под завесой".

Но чаще всего это остается в фантазиях, и конечно же, большинство пар, большинство женщин готовы пробовать игрушки и готовы пробовать все новое, что не включает других людей. Потому что свингерство и секс втроем может быть проблемным из-за страха потерять партнера.

OBOZREVATEL ранее писал: