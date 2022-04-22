Военный психолог Андрей Козинчук объяснил, почему желание рассматривать фотографии мертвых российских оккупантов в социальных сетях является вполне нормальной реакцией. По его словам, мозг воспринимает убитых россиян как уменьшение уровня опасности для себя.

Козинчук добавил, что во время войны сознание воспринимает главными угрозами смерть, ранение или пленение, а мертвые оккупанты уменьшают эту вероятность. Об этом и многом другом психолог рассказал в комментарии для передачи "Звездный путь".

"Я объясню, почему это нормально. У каждого человека есть угроза. Раньше это была своя свекровь, бывший, который говорил, что детей заберет. Были вещи, которые очень сильно беспокоили. Сейчас угроза – погибнуть, быть раненым, в плену. Мозг интерпретирует, что, чем больше мертвой "русни", тем больше безопасность", – сказал он.

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Психолог уточнил, если человек просто наслаждается разглядыванием любых мертвых людей, то с этим стоит что-то делать, но в случае с оккупантами – это нормально.

"Здесь большая разница. Если бы люди получали удовольствие просто разглядывая мертвых людей, это патология, с этим нужно что-то делать. Мертвая "русская" же равна "больше шансов выжить". Поэтому это абсолютная норма, если идентифицируется, кто это такие", – подчеркнул Козинчук.

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