Как говорить с детьми о потере близких на войне: Зеленская опубликовала советы психолога

Во время войны украинцы потеряли привычную жизнь, а кто-то – близких навсегда. Труднее всего – рассказать об этом детям. Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала советы психолога для родителей, как это сделать, чтобы было менее травматично.

Как сообщила первая леди в Telegram, в "Справочнике безбарьерности" собраны рекомендации специалиста, которые помогут взрослым правильно объяснить все детям. Главное – не скрывать правду и не медлить.

Не рассказывайте, как это произошло

Если кто-то из близких умер внезапно, сначала скажите, что этот человек погиб и его с вами никогда не будет. Если близкий умер от болезни, нужно так и говорить: он болел, врачи сделали все, что могли.

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"Если рассказать ребенку, что произошло, он больше будет вам доверять, и это поможет ему легче пережить потерю", – советует психолог.

Сказать ребенку о смерти должен самый близкий человек

Лучше избегать откровенных разговоров с ребенком чужим людям. Пусть о смерти скажет тот, кому ребенок больше всего доверяет и с кем может разделить горе.

Заранее обдумайте разговор

Лучше сообщать ребенку неприятную новость в безопасном и тихом месте. Также стоит продумать заранее, что вы планируете сказать.

Попросите ребенка сесть рядом

Если ребенок еще маленький и у него есть любимая вещь, например, игрушка, которую он всюду носит с собой, психолог советует родителям взять его с собой.

Говорите медленно, чтобы ребенок имел время понять, что происходит

Важно также делать паузы, чтобы держать чувства под контролем. Надо сказать: "Хотя в твоей жизни этого человека уже не будет, но его любовь не исчезнет. Он будет с тобой навсегда в памяти".

Дайте ребенку время, чтобы понять эту информацию

Маленькие дети могут реагировать так, как будто они не слушают взрослых. Поэтому последним нужно проявить терпение и дождаться их внимания. Также нужно быть готовым к тому, что младшие дети будут снова и снова задавать одни и те же вопросы – как во время разговора, так и в течение следующих дней и недель.

Если вы решили брать ребенка на похороны...

Обязательно расскажите ребенку, что там будет происходить. Лучше сделать так, чтобы рядом был человек, который бы позаботился о нем на месте.

Если решили не брать ребенка на похороны...

После похорон обязательно сходите на могилу усопшего. Ребёнку нужно дать возможность проститься, показать, где покоится человек.

"Можно принести то, что ребенок хочет подарить, или просто поговорить. Пусть ребенок сам выберет, что делать", – советует психолог.

Не используйте образ умершего для формирования желаемого поведения ребенка. Например: "Не кричи, потому что на тебя бабушка сверху смотрит".

Не блокируйте воспоминания об умершем человеке

Если ребенок расспрашивает об умершем человеке, важно не блокировать воспоминания о нем.

"Спросите, что бы он хотел сказать человеку, которого уже нет. Вспомните приятные, веселые, теплые случаи об ушедшем", – советует специалист.

Не отрицайте чувства ребенка

Психолог отмечает, что нужно принимать какие-либо эмоции ребенка. Их нужно произнести (печаль, грусть) и помочь выразить (гнев, агрессия).

"Говорить об умершем человеке – часто является способом, помогающим выразить накопленные чувства", – резюмирует специалист.

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