'Спасибо, что убрал в комнате': как ссориться с мужем, чтобы улучшить отношения

Ссоры – это то, с чем время от времени сталкивается каждая пара. И это не что-то страшное, как может казаться в моменте, а часть развития отношений, если уметь делать правильные выводы.

Психотерапевт и сексолог Катрин Солано рассказала изданию ELLE, что такое "правильные конфликты". По словам эксперта, так называют ссору, разрешение которой будет приемлемым для обеих сторон и не оставит после себя обид. Во время такой ситуации, каждый из партнеров может высказать свое мнение не имея при этом цель задеть другого. После правильного конфликта каждый испытывает облегчение, а не унижение или сомнения в искренних чувствах второй половинки, как, например, во время деструктивной ссоры. Катрин Солано поделилась советами по конструктивному решению недоразумений.

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Следует избегать обобщений

Уместнее будет говорить, например, "Ты забыл зайти в аптеку", чем "Ты никогда не держишь свое слово". А все потому, что конкретно приведенным ситуациям труднее возразить, однако их легче исправить.

Прислушиваться к потребностям, а не акцентировать внимание на упреках

К примеру, ему неприятно, что вы не готовите для него еду на работу. Не следует сразу называть партнера громкими словами, вроде "эксплуататор" и "ретроград". Сначала попытайтесь понять, почему для половинки это имеет такое значение. Возможно, для него это доказательство вашей любви. Если да, то вы можете ответить и объяснить партнеру: "Я понимаю твои чувства, но с утра не успеваю это сделать". Иногда, чтобы снизить напряжение, достаточно просто признать чужую потребность.

Советом будет искать компромисс. Не следует доказывать свою правоту любой ценой или предъявлять обвинения. Вспомните, что, прежде всего, вы партнеры, а не враги.

Не стоит накапливать гнев

Накопление гнева может приводить к физической или словесной агрессии. Неправильно запрещать себе испытывать эту эмоцию, хотя мы должны отвечать за поступки, совершенные под ее влиянием. Следует научиться справляться с гневом иначе, чем просто сдерживать его. Если вы подвержены нападениям агрессии, лучшим решением станет выйти на прогулку, пока не почувствуете, что успокоились. После этого можно будет продолжить конструктивный диалог.

Извиняться – не страшно

Если вы видите, что партнер обижен или чувствует унижение, это означает, что его задело за живое. В этом случае следует не стесняться извиняться за сказанные грубости и оскорбительные слова. Важно дать половинке понять, что для вас отношения важнее, чем чувство правоты и не признание собственной ошибки.

Следует не дать конфликту развиваться

Можно создать эффект неожиданности. Необязательно использовать ответную агрессию. Можно обратить все в шутку (однако избегая оскорбительной иронии) или озадачить партнера неожиданной реакцией: например, сказать "Мне так нравится, как ты хмуришь брови".

Уступить

Его выводят из строя какие-либо мелочи? Возможно все из-за неприятностей на работе. В этом случае, партнер будет благодарен, если вы поймете его без лишних слов, а просто скажете что-то вроде "Кажется, ты не в настроении. Поделись, что произошло?".

Путь к прекращению постоянных споров

Если вам кажется, что вы с партнером постоянно спорите, то сделайте попытку уравновесить ссоры с приятными словами. Пара склонна говорить о проблемах, поэтому попробуйте сказать вслух то, что вам нравится: как в мелочах, так и в более глобальных вещах. Например, "Так приятно целовать тебя, когда ты побрился", "Спасибо, что убрал в комнате" и т.д.

Подобрать правильные слова

Следует выразить, что вас беспокоит, не провоцируя собеседника на отстранение. Психолог Маршалл Розенберг предлагает использовать метод неагрессивной коммуникации. Он заключается в описании действий, за которыми мы наблюдаем; эмоций, вызывающих эти действия; потребностей, которые эти эмоции скрывают; конкретных действий, которых мы ждем.

Это может звучать как "Когда я вижу твои носки на полу, меня это раздражает, потому что я не хочу жить в беспорядке. Не мог бы ты их убрать?". По мнению психолога, эта методика позволяет как следует продумать, что вы хотите сказать, вместо того чтобы просто выплеснуть свою агрессию. Возможно, в разгар конфликта метод не сразу удастся применить, но, потренировавшись, вы добьетесь успеха.

Раньше OBOZREVATEL писал о том, из-за чего ссорятся абсолютно все пары и как искать компромиссы, чтобы не разойтись.

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