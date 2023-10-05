Секс, деньги, бытовые дела. Из-за чего ссорятся абсолютно все пары и как искать компромиссы, чтобы не разойтись

У каждой пары случаются кризисы в отношениях. Причины для ссор иногда берутся из ниоткуда. Однако психологи выделяют три "вечных проблемы", из-за которых ссорятся абсолютно все пары – секс, деньги и бытовые дела. Это вопросы, которые пары постоянно обсуждают, но часто не могут найти общее решение. И одна из основных причин – и мужчины, и женщины просто не знают, как правильно об этом говорить.

Советами, как находить компромиссы, чтобы не разойтись, поделилась известная британская экспертка в области секса и отношений Трейси Кокс. Ее указания опубликовало издание Daily Mail.

Ссоры из-за денег

Борьба из-за финансов является сильнейшим предсказателем разводов. Она заставляет людей врать (одна треть людей говорит, что они скрывали свои покупки от партнера), увеличивает стресс, влияет на здоровье и разрушает доверие в отношениях.

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Пары также ссорятся из-за денег, потому что не знают, как об этом говорить: это все еще табу. Вы можете жаловаться на сексуальную жизнь друзьям и саркастически шутить о проблемах в быту, но о деньгах вы, скорее всего, будете молчать. Пары не говорят о том, сколько денег у них на банковском счету ни публично, ни в частных разговорах.

Для того чтобы начать решать эту проблему, необходимо "копнуть" немного глубже, чем просто посчитать зарплату друг друга. Для начала нужно определить "стили" ваших затрат. Они формируются с детства и на основе вашего опыта взаимодействия с деньгами. Покупка новой пары джинсов может вызвать тревожность и страх у человека, выросшего в условиях ограниченности деньгами, и вызывать радость и счастье у человека, у которого денег было достаточно и они разумно использовались.

Также немаловажную роль играет, какая вы личность в целом. Родившиеся тревожиться всегда беспокоятся о деньгах: они убеждаются, что у них всегда есть больше, чем достаточно, дабы покрыть возможные неприятности, которые, по их мнению, обязательно произойдут. А люди, легко относящиеся к жизни, не ожидают плохих вещей и не готовятся к ним, в том числе и финансово.

Задавайте друг другу вопросы: Есть ли деньги тем, что мы тратим сейчас, или это то, что мы храним на трудные времена? Как ты воспринимаешь расходы денег? Как деньги повлияли на твою семью, когда ты рос? Как твои родители управляли деньгами?

То, на что мы тратим деньги, отражает то, что мы больше всего ценим: если вы оба хотите тратить деньги на разные вещи, это может означать, что у вас разные мечты. Если вы жертвуете долгожданной помадой, чтобы одеть своих детей, то наблюдать, как партнер тратит половину своей зарплаты в пабе на алкоголь, это возмутительно и больно.

Лучший способ облегчить разговор – это сделать его регулярным. Зафиксирование регулярного времени для обсуждения денег также мешает ссориться между тем. Кроме веской причины, избегайте обсуждения этого вопроса вне установленного времени (не закатывайте глаза и не допускайте цоканье языком). Зная, что вы будете обсуждать, как вы оба потратили и сэкономили, заставляет вас оставаться на правильном пути. А зная, что вы можете обсудить расходы партнера позже, останавливает вас делать это 20 раз в день.

Оставляйте личные счета, но откройте общий (или несколько) для общих расходов и/или будущих целей. Это хороший компромисс между сохранением индивидуальности и совместной работой, и это также позволяет учитывать разные стили затрат. Если вы оба договорились о сумме для внесения на общий счет, действительно ли важно, что вы будете делать с остальными деньгами?

Ссоры из-за бытовой работы

Обычно женщины являются социальными организаторами. Они те, кто помнят о дне рождении родителей, детей или друзей, покупают подарок, обертывают его и пишут поздравительную открытку, устраивают праздничный обед и пекут торт. Они также, в большинстве случаев, организовывают досуг на выходных: придумывают куда, во сколько, в чем и с кем пойти. Это требует времени и усилий, потому очень важно учитывать это.

Каждый выбирает то, что ему нравится делать больше (или, возможно, то, что он не любит делать меньше всего). Если вы не прочь мыть посуду, а ему не нравится гладить, поделите эти обязанности с учетом пожеланий. Распределите домашние обязанности как можно справедливее. Это не обязательно должно быть 50/50. Если один человек работает полный рабочий день, а другой неполный, вы можете поделить 70/30, и это будет вполне справедливо. Некоторые пары обмениваются обязанностями еженедельно, чтобы все было "поровну". Остальные решают нанимать уборщика и не тратить драгоценное время выходных.

Помните, что вы можете использовать "взаимовыгодные предложения". К примеру, вы соглашаетесь заниматься большим количеством домашних дел в обмен на еженедельный массаж. Самое главное: компромисс и коммуникация.

Ссоры из-за секса

Во время секса женщины часто чувствуют себя уязвимыми. Он может обращать внимание на проблемы с телом и самооценкой, заставляя беспокоиться о своей эффективности. Различные культурные и нравственные ожидания влияют на то, что мы ощущаем во время секса. Некоторые хотят только сексуального удовольствия, другие стремятся преимущественно к эмоциональной связи.

Самый распространенный аргумент в ссорах по поводу секса состоит в том, что один человек хочет его больше, чем другой. Отсутствие желания и утрата привлекательности партнера следуют за этим. Но решить эти трудности можно.

Знайте, чего вы хотите. Это звучит элементарно, но многие этого не знают. Говорите конкретно. Вы хотите больше секса? Насколько больше? Какого типа секс: анального, орального, ручного? Когда ты этого хочешь? Где? Как долго? Тщательно продумайте все вопросы и ответы, прежде чем говорить. Но это нужно делать обязательно – не пугайтесь таких откровенных разговоров, даже если вам будет казаться, что вы или вас смогут задеть некоторые ответы. Вы обижены, напряжены, озабочены – диалог при таких обстоятельствах не доставляет удовольствия, но вы должны поговорить.

В этом вопросе нет виновных или правых. Человек, который хочет секса больше, не является "сексуальнее" или "лучше". Тот, кто хочет секса меньше, не "фригиден" и не испытывает "проблем". Если желания не совпадают, один из вас чувствует себя отвергнутым, другой чувствует давление и заботы. Это не слишком приятно для обоих. Прекратите винить и начните работать в команде.

Если вы хотите продолжения, поговорите о прекрасных временах, которые вы уже провели в постели. Скажите, что вам понравилось. Это укрепляет вашу уверенность и цементирует сексуальную историю. Пары, которые много говорят о хороших временах, счастливее тех, кто этого не делает.

Если вы хотите, чтобы что-то было сделано по-другому, мягко предложите что-нибудь новое, а не критикуйте то, что партнер уже делает. "Мне нравится, когда ты занимаешься со мной оральным сексом. Можешь делать это дольше, иногда я чувствую спешку", а не "Ты никогда не делаешь мне оральные ласки достаточно долго".

Находите компромиссы. Человек с высоким уровнем сексуального желания решает, какое наименьшее количество секса на две недели его устроит. Человек с низким уровнем желания решает, как часто он хотел бы заниматься сексом. Затем вы выбираете среднее между этими двумя числами.

Не надейтесь, что проблема решится за одну ночь. После первого откровенного разговора пары часто чувствуют себя настолько раскрепощенными, приподнятыми и облегченными, что кажется, будто все уже решено. Но это только первый шаг – признание того, что проблема есть и предстоит путь ее решения. Будьте терпеливы друг к другу.

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