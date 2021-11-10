Эксперты раскрыли опасность и преимущества сна рядом с домашними питомцами

Домашние животные, которые спят в одной постели со своими хозяевами, как правило имеют более высокий уровень доверия и более тесную связь с ними. Однако для человека такой сон считается не очень полезным, так как прерывается микропробуждениями, но в то же время может помочь в борьбе со стрессами и депрессией.

О плюсах и минусах сна со своими питомцами написал CNN. В комментарии журналистам доктор Дана Варбл, главный ветеринарный врач Североамериканского ветсообщества, рассказала: питомцам "очень хорошо спать со своими людьми".

По словам эксперта, собаки и кошки, которых хозяева пускают в свою постель, больше привязаны к ним. "Это большая демонстрация доверия", – пояснила Варбл.

Таким образом животные получают и дополнительную пользу для здоровья. У них выделяются нейромедиаторы окситоцин и дофамин – гормоны хорошего самочувствия.

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Что касается противоположной стороны вопроса, то традиционно эксперты считают сон рядом с животными менее качественным.

Доктор Всеволод Полоцкий, директор по исследованиям сна и профессор кафедры медицины Университета Джона Хопкинса, пояснил:

"Животные могут двигаться, лаять, нарушать сон. Сон у собак и кошек непостоянен, они неизбежно встают и ходят по кровати, наступая на людей. Вся эта активность приведет к фрагментации сна".

Хотя микропробуждения могут быть незаметными для человека, они "разрушительны, потому что вырывают вас из глубокого сна", добавила Кристен Кнутсон, доцент кафедры неврологии и профилактической медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета.

Микропробуждения провоцируют выделение кортизола – гормона стресса. Однако в некоторых людей сон может быть более крепким, а количество микропробуждений меньше.

Кроме того, специалист по сну Радж Дасгупта, доцент клинической медицины в Медшколе Кека Университета Южной Калифорнии, заявил:

"Людям, страдающим депрессией или тревогой, может быть полезно спать со своим питомцем в одной постели, потому что домашнее животное – как большая подушка, большое одеяло. Люди могут чувствовать что-то уютное, приятное, пушистое, и это снижает их беспокойство".

Детям также может быть полезно спать со своим домашним любимцем.

Так, в исследовании, проведенном в 2021 году, подростки от 13 до 17 лет носили трекеры сна в течение двух недель, а затем прошли ультрасовременный тест на качество ночного отдыха.

Выяснилось, что около трети подростков спали с домашними животными, что не повлияло на качество глубокой фазы сна.

"Все это говорит о том, что наличие домашних животных в кровати или спальне не обязательно плохо", – сказал доктор Бхану Пракаш Колла, специалист Центра медицины сна клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота.

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