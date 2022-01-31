Семейный психолог назвал единственный вопрос, который вы никогда не должны задавать бывшему

Семейные психологи утверждают, что расставаться со своей половинкой нужно правильно и острожно и советуют не задавать лишних вопросов. Особенно спрашивать бывшего о любви.

Как пишет BestLife, лицензированный брачный и семейный терапевт Ашера ДеРоса утверждает, что после разрыва отношений люди хотят знать правду. Таким образом они пытаются понять, что привело к расставанию.

В частности, эксперт советует не спрашивать у партнера о его любви к вам. Вопрос "Ты когда-нибудь любил меня?" задавать не нужно.

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"Если ваш бывший скажет: "Да, конечно, я любил тебя", у вас возникнет соблазн сказать: "Тогда зачем мы здесь?". Если они скажут: "Нет, я никогда тебя не любил", какой покой это принесет?" – говорит психотерапевт.

По словам ДеРосы, человек "пытается одновременно сжато согласовать большое количество информации". Но это невозможно, так как "любовь – штука грязная".

Лицензированный профессиональный консультант по медицине Ребекка Филлипс рекомендует в таком случае задаться вопросом к самому себе, важен ли он на самом деле. Стоит заглянуть внутрь себя, потому что это может оказаться поиском уверенности.

"Возможно, вы просите подсознательно подтвердить негативное мнение о себе относительно того, что вы непривлекательны или недостаточно хороши. Более вероятно, что вы получите завершение и подтверждение, которое, возможно, ищете, если будете смотреть внутрь себя, а не смотреть на своего бывшего или кого-либо еще, чтобы получить это", – говорит Филлипс.

Эксперты советуют вообще не говорить об отношениях со своим бывшим.

"Если вы хотите поделиться тем, как вам больно из-за расставания, ваш бывший – неподходящее место", – добавила ДеРоса и порекомендовала излить душу близким или обратиться к терапевту, который поможет справиться с эмоциями.

Кроме этого, специалисты по отношениям утверждают, что иногда люди примиряются после того, как оба поработали над определением своей роли в проблеме. Поэтому не стоит сжигать мосты. Лучше остаться друзьями.

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