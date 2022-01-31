Семейный психолог назвал единственный вопрос, который вы никогда не должны задавать бывшему

Ульяна Виноградова
Психология
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Семейный психолог назвал единственный вопрос, который вы никогда не должны задавать бывшему

Семейные психологи утверждают, что расставаться со своей половинкой нужно правильно и острожно и советуют не задавать лишних вопросов. Особенно спрашивать бывшего о любви.

Как пишет BestLife, лицензированный брачный и семейный терапевт Ашера ДеРоса утверждает, что после разрыва отношений люди хотят знать правду. Таким образом они пытаются понять, что привело к расставанию.

Лучше не спрашивать бывшего о любви.

В частности, эксперт советует не спрашивать у партнера о его любви к вам. Вопрос "Ты когда-нибудь любил меня?" задавать не нужно.

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"Если ваш бывший скажет: "Да, конечно, я любил тебя", у вас возникнет соблазн сказать: "Тогда зачем мы здесь?". Если они скажут: "Нет, я никогда тебя не любил", какой покой это принесет?" – говорит психотерапевт.

Оптимальный вариант при расставании – излить душу близким.

По словам ДеРосы, человек "пытается одновременно сжато согласовать большое количество информации". Но это невозможно, так как "любовь – штука грязная".

Лицензированный профессиональный консультант по медицине Ребекка Филлипс рекомендует в таком случае задаться вопросом к самому себе, важен ли он на самом деле. Стоит заглянуть внутрь себя, потому что это может оказаться поиском уверенности.

"Возможно, вы просите подсознательно подтвердить негативное мнение о себе относительно того, что вы непривлекательны или недостаточно хороши. Более вероятно, что вы получите завершение и подтверждение, которое, возможно, ищете, если будете смотреть внутрь себя, а не смотреть на своего бывшего или кого-либо еще, чтобы получить это", – говорит Филлипс.

Лучше задать вопрос самому себе, для чего нужна эта информация.

Эксперты советуют вообще не говорить об отношениях со своим бывшим.

"Если вы хотите поделиться тем, как вам больно из-за расставания, ваш бывший – неподходящее место", – добавила ДеРоса и порекомендовала излить душу близким или обратиться к терапевту, который поможет справиться с эмоциями.

Расставаться лучше спокойно и без сжигания мостов.

Кроме этого, специалисты по отношениям утверждают, что иногда люди примиряются после того, как оба поработали над определением своей роли в проблеме. Поэтому не стоит сжигать мосты. Лучше остаться друзьями.

Нет гарантии, что бывший скажет вам правду.

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