Психолог назвал четыре признака того, что ваш брак под угрозой

Психолог Сергей Русов утверждает, что далеко не все даже, на первый взгляд, идеальные семьи застрахованы от развода. В некоторых случаях именно "тихая и уютная гавань" является признаком тревоги по поводу будущего брака.

В эксклюзивном блоге на OBOZREVATEL Русов выделил четыре признака скорого разрушения семейных отношений, на которые многие даже не обращают внимания. Речь идет о семьях, не имеющих никаких четких правил.

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1. Отказ от совместных решений. Борьба за лидерство в собственном доме часто становится причиной развода. Попытки доказать свое превосходство на самом деле сводятся к тому, чтобы переложить проблемы на вторую половинку. Ситуация обостряется, если в ней участвуют дети, которые вынуждены метаться от одного родителя к другому, чтобы никого не предать.

2. Постоянные взаимные уступки. Конформистские отношения, когда каждый из супругов отказывается от удовлетворения своих истинных желаний ради семейного благополучия – это всего лишь тщательно скрываемое недовольство. Причем, у всех. Оно может тлеть годами, но наткнувшись на точку кризиса, к примеру, финансового, рискует вспыхнуть скандалом и закончиться разрывом.

3. Полный отказ от своих желаний одного члена семьи, ради счастья всех остальных. Психолог утверждает, что таких семей очень много. В большинстве случаев эту роль выполняют "женщины-героини". Представительницы прекрасного пола берут на себя всю тяжесть работ семьи: от заработка до быта, а мужчина при этом просто делает свою половинку счастливым одним лишь присутствием. Естественно, все когда-либо заканчивается и терпение в том числе. Женщина взрывается и начинает быстро и кардинально менять свою жизнь.

4. Прямая семейная дисфункция. Это когда пара живет в отдельном друг от друга мире, а окружающим называют такую позицию "свободными отношениями". Все сходится к тому, что нравы и цель в жизни становятся очень разными. Осознание противоположности во всем и отсутствие точки соприкосновения убивает брак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Русов рассказал о том, что заставляет людей подавать на развод.