Никогда так не говорите: 8 комплиментов, за которыми на самом деле скрываются оскорбления

В современном мире сделать правильный комплимент – это то, над чем нужно постараться. Сейчас ментальному здоровью уделяют гораздо большее внимание, чем даже десятилетие назад, поэтому некоторые фразы, ранее считавшиеся комплиментами, теперь могут оскорбить или даже унизить.

Обычно токсичные комплименты возникают нечаянно: человек может и не преследует цель оскорбить собеседника, впрочем, говорит "приятные" слова, не задумываясь над их истинным смыслом. Именно поэтому следует помнить, что каждый имеет пределы допустимого: для кого-то одни "комплименты" могут быть приятными, для других они покажутся оскорбительными. Приятные слова должны улучшать настроение, а не побуждать к размышлению над тайным содержанием. Поэтому OBOZREVATEL собрал 8 комплиментов, над которыми следует хорошо подумать, прежде чем говорить вслух, чтобы не обидеть другого человека.

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"Ты так похудела"

Любое замечание о внешнем виде может вызвать отрицательные эмоции. Даже если человек мечтал похудеть или набрать вес, все равно не уместно на это указание – тем более при посторонних. Отметить изменения во внешности можно только во время душевной беседы с близким человеком – и только если вы уверены, что ему будет приятно это услышать. Впрочем, если речь идет о коллеге или хорошей знакомой, лучше промолчать. Люди, переживающие резкие внешние изменения, чаще всего проходят через сложный жизненный период. Сложно угадать рады они им или нет. Такой комплимент может спровоцировать лишние волнения, которые долгое время не будут отпускать вашего знакомого человека.

"Не знала, что ты в этом разбираешься"

Эта фраза – способ поставить под сомнение умственные способности приятеля или приятельницы. Если вас удивили глубокие познания друга, скажите другой комплимент – вместо вышеупомянутой фразы попробуйте "Ты так интересно рассказываешь" или "Ничего себе, я никогда об этом не слышала". В любом случае, не стоит унижать человека и намекать на то, что эта информация не соответствует его уровню развития.

"Хорошо выглядишь для своего возраста"

Обсуждение возраста женщины априори считается плохим тоном и всегда вызывает негативную реакцию у других людей, даже если это комплимент. Вместо того, чтобы подчеркивать возраст, попробуйте переформулировать фразу: для этого достаточно просто ее сократить - "Ты выглядишь очень красиво!".

"Классно, что ты не заморачиваешься относительно своей внешности"

В переводе с токсичного это звучит так: "ты выглядишь неопрятно". Фразу часто могут услышать девушки, предпочитающие расслабленный стиль в одежде. Возможно, они действительно не хотят тратить время на двухчасовую подготовку ежедневно, впрочем это не означает, что следует это подчеркивать подобными бестактными фразами.

"Без макияжа ты выглядишь гораздо лучше!"

Комплимент, легко можно неправильно расшифровать. Такой формулировкой люди хотят сказать о том, что природная красота не нуждается в макияже. Вот только в реальной жизни это звучит так, словно девушка не умеет краситься. Вместо неоднозначной фразы можно отметить красоту сияющей кожи или длинных ресниц, но лучшим вариантом будет простой отказ от комментария по поводу внешности.

"И как тебе только удалось получить такого мужчину/работу"

Если эту фразу произнесла ваша подруга, то лучше ограничьте с ней общение. Такие слова может произнести только то, что вам завидует не по белому. Формулирование "комплимента" никак не назовешь положительным и искренним – просматривается цель максимально обесценить достижение собеседника.

"Я бы никогда не решилась одеться/накраситься так смело, как ты"

Фраза, показывающая закомплексованных людей. Посредством этого "комплимента" человек пытается унизить собеседника, намекая на его экстравагантность и "ненормальность". Очевидно, что такая фраза не может быть случайной – ее автор вряд ли руководствуется благими намерениями.

"Ты так привлекательна, странно, что все еще одинока"

Стоп-фраза, больше похожая на вмешательство в личную жизнь. Очевидно, что в этих словах есть попытка похвалить, однако в то же время она может развить комплекс неполноценности. Тот, кто говорит, будто специально намекает на то, что его приятельница никак не может наладить личную жизнь. Такие темы всегда следует затрагивать в наиболее корректном ключе.

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