Синдром золотого пениса: какие мужчины им страдают и почему женщинам следует насторожиться

В условиях отсутствия конкуренции при большом количестве потенциальных партнерш у мужчин может развиваться так называемый синдром золотого пениса – чрезмерная самоуверенность и восприятие себя как "подарка" для любой женщины. Лица с таким "синдромом" обычно склонны к беспорядочным сексуальным связям, обману и пренебрежению чувств других.

Как пишет Daily Mail, соответствующий термин придумали студенты колледжа Сары Лоуренс в Нью-Йорке, а популяризировал его американский журналист Джон Биргер. Именно в университетах, где относительно небольшое количество студентов-мужчин, чаще встречается "синдром золотого пениса".

Видео дня

Когда некоторые мужчины чувствуют повышенное внимание к себе, то объясняют такое состояние вещей не статистикой, а собственными заслугами. Нередко, конечно же, иллюзорными.

У обладателей указанного "синдрома" на самом деле могут быть плохие социальные и сексуальные навыки, потому что они не чувствуют потребности улучшать себя и развиваться.

Кроме того, у таких людей нет страха потерять любимую, так как они уверенны, что быстро найдут замену.

Психотерапевт Чарисс Кук объяснил, что "синдром золотого пениса" – это "бредовая вера в то, что вы необычайно и уникально одарены как мужчина, сексуально или иным образом, и что вы выше хороших манер, уважения и этикета".

По словам эксперта, у таких мужчин завышенное чувство власти над противоположным полом.

"Женщины могут быть сбиты с толку этими мужчинами, заинтригованы и соблазнены верой в себя", – отметил Кук.

Таким образом, отношения с чересчур самоуверенным партнером могут заинтересовать женщину, но, скорее всего, она останется неудовлетворенной или с разбитым сердцем.

"Когда мужчин не хватает, культура свиданий становится менее моногамной – мужчины с большей вероятностью будут относиться к женщинам как к сексуальным объектам, а отношениям – как к одноразовым", – добавил психотерапевт.

Как писал OBOZREVATEL: