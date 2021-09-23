Как понять, есть ли у пары будущее: психолог поделился секретами удачных отношений

Если понаблюдать за тем, как общается между собой пара, можно в 90-95% спрогнозировать, будут ли они вместе и в дальнейшем. Или же в их отношениях нет будущего. В этом убежден Джон Готтман, профессор психологии в Вашингтонском университете со стажем более 40 лет. Об этом исследовании он написал в своей книге "Математика брака: динамические нелинейные модели".

Разобрали для вас работу психолога и выделили основные тезисы. Вполне вероятно, что советы Готтмана положительно повлияют на ваши с любимым человеком отношения. Подробности в материале OBOZREVATEL.

В 1986 году психолог открыл лабораторию в виде однокомнатной квартиры со специальной техникой. В течение 14 лет сюда по очереди приходили 700 пар молодоженов. К ним подключали электроды и просили рассказать свою историю: как встретились, какие счастливые события с их отношений запомнились больше всего и что стало причиной серьезной ссоры. Техника фиксировала у участников эксперимента жесты и мимику, мерила частоту сердцебиения и другие физиологические реакции, которые затем Готтман анализировал и для себя определял, есть ли будущее у этих пар.

Видео дня

После эксперимента молодожены возвращались домой, к своей привычной жизни. А спустя 6 лет с ними снова связался профессор психологии, чтобы выяснить, вместе ли участники эксперимента. Его прогнозы почти в 100% стали реальностью. Собранную информацию Готтман объединил в две группы:

Несчастные пары

Те, которые расстались или продолжали жить вместе, постоянно ссорясь и критикуя друг друга. Во время эксперимента, рассказывая об отношениях, они были спокойными. А их реакции организма, которые измеряли электроды, свидетельствовали об учащенном сердцебиении и стремительном потоке крови. Тела этих участников работали в режиме первоначальной реакции на страх – "бей или беги". Профессор обнаружил закономерность: чем активнее реакция тела партнеров во время эксперимента, тем быстрее разрушались их отношения.

Счастливые пары

Те, которым удалось сохранить свой брак. В лаборатории их тела демонстрировали низкую физиологическую напряженность. Рядом они чувствовали себя комфортно и уверенно. Готтман считает, что именно этой группе участников эксперимента удалось создать атмосферу доверия, нежности и любви.

Профессор психологии выяснил, что чаще всего причиной развода становятся равнодушие, высокомерное и пренебрежительное отношение к партнеру, постоянная критика и поиск негатива там, где его нет. Готтман убежден в том, что такие отношения способны не только разлучить пару, но и ослабить иммунную систему каждого из партнеров.

"Несчастный брак, так же и как развод, негативно влияет на здоровье супругов. Он может на треть увеличить вероятность заболеваний и даже сократить жизнь в среднем на четыре года"

Психолог подчеркнул факт, что пары, которые сохранили тепло и искренность чувств, проявляют друг к другу заботу, нежность, доброту и внимательность. Здоровая привязанность между влюбленными с годами только крепнет! Готтман добавил, что для пары ценно умение разделять радость партнера. Например, если в следующий раз ваш супруг скажет что-то вроде "Представляешь, я успешно прошел/-ла собеседование на работу!", Не стоит своей реакцией обесценивать достижения партнера словами "Неплохо. Слушай, я тороплюсь. Есть срочные дела".

Бонусные советы парам, которыми Готтман поделился в своей книге "Семь принципов счастливого брака":

Дружеские и партнерские отношения – залог удачного брака.

Не молчите, когда вас что-то не устраивает в отношениях. Старайтесь вместе преодолевать трудности.

Интересуйтесь жизнью друг друга.

Во время ссор вовремя останавливайтесь. Вы можете выйти в другую комнату, чтобы успокоиться, а потом вернуться и вести конструктивный диалог. Попробуйте сгладить конфликт словами вроде "Я понимаю, что тебе нелегко..." или "Это наша общая проблема, но ...".

Готтман добавил следующее: "Чтобы построить счастливый брак, вам необходимо понять суть различий, которые вызывают ссору, и научиться жить, уважая позицию партнера".

Не забывайте хвалить любимого или любимую, говорить приятные слова и делиться позитивом.

Книгу о принципах счастливого брака можно прорезюмировать такими словами автора: "Счастливые пары, прежде всего, видят друг в друге положительное, то, за что можно поблагодарить, обнять или просто порадоваться, что жизнь свела с таким замечательным человеком. Они целенаправленно строят отношения на уважении и благодарности. Несчастные пары, наоборот, постоянно ищут, что бы покритиковать в партнере, обращают внимание на каждую его или ее ошибку".