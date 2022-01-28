Раскрыт самый необычный способ уснуть. Эксперты по сну назвали 5 причин, почему он работает

Британский доктор Дебора Ли назвала очень нетипичный способ быстрее погрузиться в сон. Эксперт утверждает, что для улучшения качества отдыха и общего укрепления организма помогут обычные объятия.

Она объяснила, что существует минимум 5 причин, по которым этот метод работает. Слова специалиста передало издание Express (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Исчезнет стресс

В течение дня в организме накапливается "гормон стресса" кортизол, что напрямую влияет на скорость засыпания. Чтобы улучшить настроение и расслабиться, организму нужно выработать достаточно дофамина, серотонина и окситоцина, что могут обеспечить объятия с партнером или семьей, говорит Дебора Ли.

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Снизится давление

В результате выработки "гормонов счастья" в организме снижается артериальное давление. Это уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых расстройств сна, таких как апноэ (прекращение легочной вентиляции во время сна более 10 секунд) и бессонница.

Укрепится иммунная система

Считается, что некоторые прикосновения, такие как массаж и объятия, положительно влияют на иммунную систему, отмечает доктор. Это поможет улучшить общее самочувствие и уменьшить риск пробудиться ночью.

"Притупится" боль

Доказано, что дофамин помогает организму "притупить" неприятные ощущения в теле независимо от их происхождения и интенсивности. По словам эксперта, объятия могут высвободить "гормон счастья", который, в свою очередь, снимет усталость, боль и напряжение в мышцах и будет способствовать быстрому засыпанию.

Создается чувство безопасности и уюта

Близкий контакт с партнером поможет создать ощущение уюта, безопасности и повлияет на улучшение отношений в паре, отметила врач. А положительные мысли, в свою очередь, способствуют быстрому засыпанию.

Ранее OBOZREVATEL писал об уникальном методе, который позволяет спать на час дольше. Его вывела эксперт по сну на основании научных исследований.