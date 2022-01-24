Как спать на час дольше. Научно доказанный лайфхак от консультанта по сну

Эксперт по сну Оливия Ареццоло на основании научных исследований разработала собственный метод, который позволяет спать на час дольше. Она утверждает, что для этого организму нужен Омега-3.

На своей странице в Instagram консультант выложила видеоролик, в котором перечислила десять легких шагов для крепкого сна. Ее методы заключаются во внутренней гармонии и употреблении добавок. В частности, Омега-3. Этот компонент, по словам Ареццоло, способствует сонливости и уменьшает беспокойство.

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"Недавнее исследование показало, что добавки Омега-3 без каких-либо других изменений могут помочь человеку спать дополнительный час. Они на 20% снижают беспокойство, так как дефицит этого компонента может способствовать нехватке мелатонина, гормона сонливости", – утверждает консультант.

Лайфхак от консультанта по сну, который поможет хорошо выспаться

Создайте убежище для сна: выключите ультрафиолетовый свет с iPhone и устройств и оставьте свою спальню для сна и отдыха. Блокируйте ультрафиолетовый свет: не допускайте его попадания в спальню и ограничьте за два часа до сна. Установите будильник для своего телефона: когда он зазвонит, выключите его, чтобы проснуться полностью обновленным. Распылите лаванду на подушки или по всей комнате, чтобы расслабиться. Вечером примите душ или ванну: это способствует расслаблению за 45–60 минут до сна. Пейте ромашковый чай: делайте это за час до сна, чтобы успокоиться. Принимайте добавки с магнием и употребляйте Омега-3: они способствуют расслаблению мышц и снижают беспокойство. Практикуйте благодарность. Подумайте, за что вы благодарны. Попробуйте медитацию: это может помочь вам уснуть. Практикуйте глубокое дыхание: это облегчает сон.

Также эксперт рассказала, что Омега-3 содержится в жирной рыбе – лососе, скумбрии, тунце, сардинах и семенах конопли, орехах, льняном, соевом маслах и масле канолы.

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