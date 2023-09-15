Психологи назвали 10 'розовых флажков' в отношениях, которые не следует игнорировать

Сейчас люди часто говорят о "красных флажках" в мире знакомств и отношений. Таким "термином" называют признаки несовместимости партнеров или токсичное поведение в отношениях. Но существует и другое понятие – "розовые флажки".

"Розовые флажки – это те вещи, которые вы замечаете и которые вас раздражают", – говорит Трейси Росс, лицензированная социальная работница, специализирующаяся на парах и семейной терапии. "Возможно, как что-то подобное повторится один или два раза – вы скоро все забудете. Но впоследствии вы начинаете обращать внимание на такие детали и спрашивать себя: "Может ли этот "флажок" помешать нашим отношениям? Или я слишком ярко реагирую? Как это решить?" – добавляет она.

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"Розовые флажки", как правило, более незаметны и менее серьезны, чем "красные", но они все равно могут представлять определенный риск для отношений.

"Я считаю, что важно помнить о "розовых флажках" в отношениях, использовать их за возможность расти как вместе, так и индивидуально", – говорит Алиша Дженни, терапевт и владелица консультации Modern Love Counseling в Денвере. "Никогда не игнорируйте свою интуицию, но также попытайтесь проанализировать тревожные звоночки, чтобы убедиться, что вы не делаете предположений и не проектируете их на своего партнера", – рекомендует эксперт.

Хотя розовые флажки могут иметь разные признаки, потому что это крайне индивидуально, некоторые появляются чаще других. Эксперты по отношениям приводят 10 следующих примеров:

Вы никогда не ссоритесь

"Если вы никогда раньше не ссорились или ссоритесь крайне редко, это может быть "розовым флажком". Часто такая ситуация является показателем того, что обе стороны недостаточно настоящие в отношениях и/или не хотят показать свои слабые стороны. Это может блокировать развитие отношений", – говорит Дженни.

Она подчеркнула, что ссоры – это не всегда плохо: пара должна научиться эффективно решать конфликты, чтобы иметь хорошие отношения.

"Розовый флаг, когда избегают трудных или неудобных разговоров", - отмечает Росс. Вместо того, чтобы избегать проблемы и позволять им накапливаться, попробуйте решать их сразу и научитесь общаться друг с другом в сложных ситуациях. Иначе этот "розовый флаг" может превратиться в "красный".

Вы говорите на разных "языках любви"

"Потенциальным "розовым флажком" может быть разница в том, как вы выражаете любовь и как хотите её получать", – говорит Рейчел Нидл, дипломированный психолог и содиректор Институтов современной сексуальной терапии. "Если вы действительно наслаждаетесь физическими прикосновениями, такими как держание за руки, поцелуи и объятия, а ваш партнер нет, это может быть нормальним в начале, пока длится конфетно-букетный период. Но впоследствии может стать причиной раздражения для вашей половинки", - добавляет она.

Полезным будет узнать и поговорить о ваших "языках любви", чтобы понять, как лучше выражать друг другу свои теплые чувства.

Дамона Хоффман, тренер по знакомствам OkCupid и ведущая " The Dates & Mates Podcast ", отметила, что многие люди хотят общаться со своим партнером в течение дня. "Одна из самых распространенных тем для вопросов в моем подкасте – это текстовые сообщения", – говорит она . "Для некоторых людей ежедневная отправка текстовых сообщений навязчива, в то время как для других тревожно не быть на связи с партнером", – добавляет ведущая.

Вы чувствуете, будто партнер что-то скрывает

"Не делиться тем, что было до вас, или кто был в его жизни, может быть розовым флагом", – говорит Росс. Конечно, это естественно хотеть знать все о жизни и опыте вашего партнера, и для этого нужно время. Но иногда вы можете чувствовать, будто от вас намеренно скрывают эту информацию.

"Если вы чувствуете, что ваш партнер что-то скрывает от вас, это может быть "розовым флажком", который требует особой обратной связи, чтобы помочь понять, слишком ли вы осторожны из-за прошлого, или у вас другие веские причины беспокоиться, – говорит Дженни,– Ваша интуиция важна, но иногда ее можно легко ввести себя в заблуждение".

Она рекомендует выделить время, чтобы порефлексировать и спросить себя, были ли подобные чувства в ваших прошлых отношениях, или, возможно, вы просто проецируете этот опыт на своего партнера.

"Если вы не уверены, то просто поговорите со своей половинкой об этом беспокойстве без обвинений", – посоветовала экспертка. "Возможно, это просто потому, что у вас есть потребность или ограничения, которые вы не обсуждаете. Возможно, у него есть потребность или ограничения, которые не учитываются. Разговор друг с другом может все прояснить, а если нет, то это может превратиться в красный флаг.

Сексуальная несовместимость

"Если вы с партнером сексуально несовместимы, то это может стать розовым флагом", – говорит Нидл. "Не каждый секс поразителен в начале отношений. Интимные отношения улучшаются, когда мы открываемся друг другу, чувствуем себя комфортно рядом с партнером", – добавляет она.

Обратите внимание на давность проблемы и подумайте, обсуждали ли вы со своим партнером интимные желания.

"Если через некоторое время ситуация не улучшается даже после общения или есть сексуальная несовместимость, то есть ваши сексуальные предпочтения или стили не совпадают, это может стать гораздо большей проблемой в будущем", – рассказывает Нидл.

Ваш партнер ненадежен или непостоянен

"Мы можем считать этот пункт розовым флажком. Однако чаще всего это признак того, что ваш партнер – человек и просто пытается делать все возможное, чтобы справляться со стрессом. Мы не можем быть постоянно открытыми, счастливыми, терпеливыми. Иногда мы замкнуты, невнимательны". ",– объясняет Дженни.

Однако в других случаях такое поведение может означать, что что-то не так или есть более серьезная проблема. Возможно, ваш партнер просто посылает вам непонятные сигналы.

"Он может не касаться вас на людях, но будет обнимать наедине, или же наоборот", – говорит Росс. Возможно, существуют ограничения, вызывающие у партнера дискомфорт.

Дженни рекомендует поговорить со своим партнером с намерением "проверить себя", а не подходить к этому со стороны собственных подозрений. Спросите, хорошо ли он чувствует, удобно ли ему делиться с вами своими проблемами во время стрессовых ситуаций. "Важно ответить на эти вопросы, прежде чем делать выводы",– говорит она.

На экране интереснее

"Если ваш партнер постоянно отвлекается на свой телефон, компьютер или даже просмотр телевизора, особенно во время разговора или даже секса, это может привести к большей проблеме, если не обсудить ее на ранней стадии",– объясняет Нидл.

Помните о различных способах взаимодействия с техникой и социальными сетями. Возможно, один из вас публикует фотографии другого или вас обоих как пара, а другой не делает этого никогда. Подумайте, не беспокоит ли этот контраст кого-то из вас, может ли это указывать на более серьезные проблемы.

Кто вы друг другу?

"Розовым флагом может быть, если вы видитесь с человеком в течение нескольких месяцев регулярно, но он не хочет определить кто вы друг другу. Возможно, вы получаете сигналы от другого человека, что он просто хорошо проводит время, а вы ищете что-то посерьезнее", – говорит Рус.

Возможно, человек, с которым вы встречаетесь, пытается избегать встреч или времяпровождения с друзьями и семьей. Опять же, важно открыться для общения о более широкой картине ваших отношений и что они означают для вас обоих.

Эмоциональная безопасность под угрозой

"Чувство эмоциональной безопасности в отношениях важно для того, чтобы они были здоровыми, развивались и процветали", – говорит Сара Вайсберг, дипломированный психолог и основательница Potomac Therapy Group. "Мы чувствуем эмоциональную безопасность, когда нас уважают, слышат и поддерживают. Эмоциональная безопасность возникает, когда наш партнер прилагает усилия, чтобы нас понять", – продолжает она.

Эксперт отметила, что это должно быть взаимным во всех отношениях, будь то между друзьями, членами семьи или романтическими партнерами. Все, что снижает чувство эмоциональной безопасности, может быть розовым флагом.

Измена в прошлом

Вы можете оказаться в отношениях с человеком, имеющим за плечами измену. Или, возможно, у вас был такой опыт в прошлом.

"Если ваш партнер решился рассказать о своем прошлом, которым он не гордится, вы должны ценить его честность. У всех нас есть прошлое, которое мы должны пройти",– говорит Дженни.

Она рекомендует доверять своему партнеру, не осуждая его за давние ошибки. "Но в то же время будьте осторожны с любыми потенциальными закономерностями, которые проявляются в ваших отношениях", – добавляет Дженни. Время естественным образом покажет, был ли этот прошлый опыт действительно ошибкой, или это характер человека.

Вы также можете обратить внимание, как ваша половинка общаются со своим бывшим партнером. Нидл отмечает, что это не должно априори быть негативным явлением: все зависит от характера их отношений. " В любых отношениях должны быть пределы, но особенно с прежней любовью", – объясняет она.

Ваши отношения изменились к худшему

Отношения неизбежно развиваются со временем, но некоторые из этих изменений сами по себе могут быть "розовыми флажками".

"Возможно, вы перестали проявлять инициативу",– говорит Лиз Хиггинс, реляционная терапевт и основательница Millennial Life Counseling. "Вы не намерены встречаться, поддерживать отношения. Или ваша интимная жизнь заметно изменилась. Это не всегда что-то негативное, но я считаю [это] "розовым флагом", потому что это может означать либо тупик, либо переход на новый уровень",- добавляет она.

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