Какие правила нужно соблюдать в начале отношений: советы для женщин

Начало новых отношений – это очень волнующий момент в жизни. Хочется ощущать трепет и счастье от них сполна. Однако при этом можно увлечься и наделать ошибок. Пропустить немало тревожных сигналов или просто досрочно перегореть.

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Но можно ли избежать этих проблем? Психологи убеждают, что да. Для этого нужно придерживаться определенных правил, своеобразной техники безопасности, которая поможет безумной влюбленности перерасти в зрелые и здоровые отношения. OBOZREVATEL рассказывает об этих правилах. Обычно следовать им советуют женщинам, но на самом деле это достаточно универсальные советы, которые помогут и мужчинам.

Не спешите

Как бы ни побуждали вас бабочки в животе погрузиться в водоворот отношений с головой, дайте себе время разобраться в том, что вы чувствуете на самом деле и лучше присмотреться к оказавшемуся рядом человеку. Наслаждайтесь первыми свиданиями и приятным общением, узнайте друг про друга и вашу совместимость больше. И ни в коем случае не слушайте тех, кто говорит, что вам пора переходить к тому или иному этапу отношений. Это ваша жизнь и решать, что и когда будет вовремя можете только вы.

Будьте честны

В отношениях важна честность и с партнером, и с собой. Обсудите, что вы хотите от отношений. Разногласия в целях и взглядах на жизнь могут стать причиной серьезных конфликтов и причинить вам значительную боль, поэтому эти карты нужно выкладывать на стол сразу.

Разговаривайте друг с другом прямо

Мы не умеем читать мысли друг друга и как правило не понимаем намеков, особенно в начале отношений. Поэтому если вы чего-то хотите от своего партнера, говорите ему об этом прямо. При чем формулируйте свои мысли в виде я-сообщения. Не "ты делаешь что-то не так" – это обвинение и оценочное суждение, которое может быть безосновательным, а "мне неприятно, когда ты делаешь это таким образом" – так вы расскажете о своих объективных ощущениях и начнете разговор о поиске компромисса.

Оставляйте время для себя

Каким бы чудесным ни был ваш новый партнер, главный человек в вашей жизни – это все равно вы. Поэтому не стоит жертвовать своими интересами ради новых отношений и важно оставлять пространство для своих личных привычек и рутины. Во-первых, эти интересы и делают вас тем человеком, который привлек партнера. Во-вторых, так вы избежите дополнительного разочарования, если отношения не сложатся – у вас не будет ощущения, что вы потратили слишком много своего ресурса. Оставляйте также аналогичную возможность партнеру.

Не игнорируйте тревожные звоночки

Если вам кажется, что ваш партнер выявляет признаки поведения абъюзера или постоянно делает что-то, что вам не нравится, не убеждайте себя, что это случайность. Обсудите эти моменты. Откровенно расскажите, что вас беспокоит. Если это действительно случайность, вы сможете добиться компромисса. Если нет, подумайте, готовы ли вы будете оставаться с этим человеком рядом, когда этот колокольчик перерастет в настоящий набат.

Уважайте друг друга

Пары, прожившие вместе не один десяток лет и сохранившие отношения, часто говорят, что в долгосрочной перспективе взаимное уважение даже важнее любви. Не нарушайте границы друг друга, ищите, чем можно восхищаться в партнере, и относитесь друг к другу с добротой. Это залог успеха отношений.

Не сравнивайте себя с другими

Жизнь – это не соревнование, чьи отношения выглядят лучше. Вы никогда не знаете, что действительно скрыто за красивым фасадом, и какие трагедии могут происходить в других парах между публикацией идиллических фото в Instagram. Поэтому не пытайтесь конкурировать с другими, сосредоточьтесь исключительно на происходящем в ваших отношениях. В конце концов, для вас они важнее всего.

Учитесь компромиссам

Умение иногда уступать свои интересы ради общего счастья – очень важный навык для построения крепких отношений. Но это не должно быть полным отказом от своей индивидуальности в пользу комфорта партнера. Это двустороннее движение, цель которого сделать хорошо вам обоим, а не осчастливить кого-то одного за счет другого.

Не забывайте о романтике

Представление о романтике в каждой паре свое. Для кого-то это завтрак в постель и охапка цветов каждые выходные, для кого-то – совместный поход с палатками в горы или на футбольный матч, а у кого-то – все вместе еще и периодически танцы в гостиной. Главное – не забывать об этих маленьких приятных ритуалах для двоих. Именно они помогают освежать чувства даже тем парам, которые живут вместе очень давно, и не дают им погрязнуть в рутине. Находите время для таких приятных моментов хотя бы иногда, радуйте друг друга милыми сюрпризами.

Избегайте манипуляций

Всегда ловите себя на желании добиться своего от партнера непрямыми методами. Искусственно вызывать ревность, изображать обиду, апеллировать к чувству вины – все эти шаги не только не укрепят отношения, но даже могут расколоть гармоничные на первый взгляд отношения. Честность – лучшая политика. Это аксиома.

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