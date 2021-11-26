Почему нельзя никому рассказывать о своих планах и целях. Советы психологов

Если рассказать о своих планах и заранее получить похвалу, мотивации выполнить указанную цель будет меньше. Более эффективно не озвучивать свои стремления, что увеличит шанс на успех.

К такому выводу пришла международная группа ученых-психологовиз Констанцского (Германия) Нью-Йоркского (США) и Шеффилдского (Англия) университетов. Результаты их исследования были опубликованы на SAGE Journals.

В этой статье психолог Питер Голлуитцер с коллегами отметил: сообщение окружающим о цели, которая тесно связана с идентичностью, снижает вероятность ее достижения.

Чтобы прийти к этому, ученые провели четыре эксперимента в разных условиях, и три их них показали снижение мотивации, если участник сообщал кому-то о своих планах.

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Чтобы более осознано подойти к своей задаче, американский предприниматель, писатель и инвестор Тим Феррис в своей лекции на TED посоветовал сперва определить, с какими страхами и препятствиями можно столкнуться.

Далее нужно создать планы, как предотвратить и побороть вероятные негативные события.

При этом ощущение конкуренции ученые считают полезным. В одном из исследований 800 студентов Пенсильванского университета (США) 11 недель добровольно занимались тренировками – в одиночку или в команде. Группы были созданы так, чтобы часть строилась на принципе поддержки, а часть – на соперничестве.

Выяснилось, что студенты в командах, где были их конкуренты, на 90% чаще приходили на тренировки, чем все остальные.

Таким образом, соперничество приводит к тому, что человек тратит больше усилий для достижения своей цели. При этом говорить окружению о своей задаче лучше не стоит.

Как писал OBOZREVATEL, известный американский спикер и предприниматель Джош Кауфман, автор книги "Первые 20 часов. Как быстро научиться… чему угодно", уверен, что даже за короткие сроки возможно усвоить новый навык. С его советами можно ознакомиться по ссылке.