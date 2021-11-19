Как научиться чему угодно за 24 часа. Пошаговая методика

Известный американский спикер и предприниматель Джош Кауфман является автором книги "Первые 20 часов. Как быстро научиться… чему угодно". Писатель уверен, что даже за короткие сроки возможно усвоить новый навык, а после – совершенствовать и применять его на практике.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с шестью советами от Джоша Кауфмана, которые помогут в обучении. Методы писателя будут полезны не только для "экстремального" 24-часового челленджа, но и для более длительных занятий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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1. Определите целевой уровень мастерства

Бизнесмен советует сперва определиться, навык из какой сферы будет самым полезным. Далее нужно продумать то, к каким результатам обучение приведет в отдаленной перспективе и в ближайшее время. Например, можно выучить базовые аккорды на гитаре, потом разучить песню любимого исполнителя, а потом – другие произведения. В перспективе можно научится другим техникам игры и т.п.

2. Разберите навык на элементы

Далее нужно понять, из каких "ступеней" состоит навык. Если взять ту же игру на гитаре, сперва нужно потренировать координацию, выполняя разные движения правой и левой рукой. Потом, к примеру, выучить простой бой, далее – несколько аккордов.

3. Приготовьте все необходимое для занятий

Для учебы пригодятся книги, тематические видео на YouTube. Не нужно забывать и об удобном рабочем месте. Джош Кауфман отмечает, что для первых уроков не стоит покупать дорогие расходники, начать нужно с набора минимально необходимых вещей.

4. Устраните препятствия

Комфортные условия помогут учиться быстро и эффективно. Стоит позаботиться о том, чтобы вас ничего не отвлекало.

5. Фиксируйте результаты

Для этого можно вести планер, снимать свои результаты на фото или видео, сохранять первые работы или придумать шкалу оценок – все зависит от вида деятельности. Главное, чтобы "до" и "после" было хорошо видно.

6. Занимайтесь регулярно, интенсивно, короткими интервалами

Писатель считает, что удобным помощником в обучении может стать таймер. Его можно заводить на 20 минут каждый день и за это время заниматься саморазвитием. Как отметил Джордж Кауфман, такой формат поможет сохранить концентрацию и мотивацию.

Кроме того, на первых порах писатель советует больше думать не о качестве, а о скорости и количестве. Именно это поможет быстрее научиться чего-либо, а отточить мастерство можно будет позже.

Ранее OBOZREVATEL писал о правиле 5 часов Майкла Симмонса, основателя компании Empact. Этим методом пользуются люди, имена которых можно прочесть на верхних строчках списка Forbes: Илон Маск, Билл Гейст, Марк Цукерберг и другие.