Это может вас сломать: 10 фраз, которые никогда не следует говорить о себе

Единственный человек, всегда рядом и имеющий на нас огромное влияние – это мы сами. Иногда наша самоуверенность может пошатнуться из-за жизненных обстоятельств, поставив под сомнение все прошлые и будущие достижения. Следует помнить, что мы хозяева своей судьбы, и падать духом – не вариант.

Наши мысли могут приблизить нас к цели или, наоборот, сломить веру в себя. OBOZREVATEL собрал 10 фраз, которые не стоит говорить о себе, чтобы не отчаиваться.

Почему мне всегда не везет?

Чем больше возможностей вы используете, тем вероятнее удача. Цель любит, чтобы к ней шли. Успех приходит именно из-за действия, а не из-за случайности.

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Кто опоздал, тот не успел

Никогда не поздно изменить свою жизнь. Даже самые травмированные могут восстать из пепла, чтобы взять под контроль непредсказуемую жизнь. Рассматривайте свой возраст как ценность и достояние, а не как недостаток. С годами приходит опыт, а с опытом – знание.

Что же люди подумают?

Мнения других людей – лишний повод для беспокойства. Никогда не жертвуйте своими настоящими устремлениями, стараясь произвести впечатление на других. Верный друг будет ценить вас таким, какой вы есть, а не таким, каким по их мнению вы должны быть.

Какой же я глупый

Ни у кого нет ответов на все вопросы, так что успокойтесь. У каждого из нас есть свои уникальные навыки. Отсутствие успеха в чем-то не делает вас дураком. Вместо того чтобы мучиться из-за своих слабостей, сосредоточьтесь на развитии своих сильных сторон. Чем чаще вы будете делать то, что умеете, тем увереннее вы будете себя ощущать.

Меня никто никогда не будет любить

Как вы можете быть уверены в этом? Ответ: никак. И если вы сидите дома и думаете о том, что вас никто не любит (вместо того, чтобы развеяться, с целью встретить потенциального нового партнера), вы только усугубляете плохую ситуацию. Вторая половинка вряд ли найдет вас, если вы будете сидеть дома в пижаме. Если вы хотите, чтобы вас нашли, то содействуйте этому.

Я не смогу это сделать

Не признайте поражение до начала гонки. Если это поможет, подумайте о трех достижениях, которых вы достигли в своей жизни. Это может быть окончание университета, повышение по службе, создание блога и т.д. Теперь спросите себя: "Какие сильные стороны я использовал для достижения этого?", учитывая каждый пункт. Запишите ответы. Заметили какие тенденции? Если да, то путь к успеху прямо перед вами.

Жизнь несправедлива. Если бы все было по-другому…

В вашей жизни в любой момент будут всегда происходить хорошие и плохие вещи. Это вне вашего контроля, поэтому не зацикливайтесь на этом. Но сосредотачиваться на позитиве или негативе, зависит исключительно от вас. Вы можете разочаровываться из-за плохого, которое не в состоянии контролировать, но знайте, что от этого вы не будете чувствовать себя лучше. Сделайте позитив приоритетом: как бы вам ни казалось, вы делаете больше, чем вы думаете.

Я ненавижу свое тело

Ваше тело – это драгоценный сосуд, помогающий вам находиться в этом мире. Берегите свое тело, и оно позаботится о вас. Заботиться о том, что вы считаете несовершенством — это пустая трата вашего времени и энергии. Не ищите физические черты, которые вам не нравятся, а сосредоточьтесь на том, что вы считаете красивым или привлекательным.

Я не могу никому доверять

Интересный факт о доверии: чем меньше вы доверяете другим людям, тем меньше они склонны доверять вам. Все ли люди достойны вашего доверия? Конечно нет, но это не повод для паранойи. То, что прошлые партнеры или друзья оказались недостойны доверия, не означает, что все стремятся обмануть вас: вы просто еще не нашли своего человека.

Может просто сдаться?

Жизнь похожа на видеоигру. Независимо от того, сколько раз вы проиграли, вы можете нажимать "Продолжить" столько, сколько вам нужно. Вы не проиграете, пока не сдадитесь, стоит об этом помнить.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как научиться говорить "нет" и отстаивать свое мнение.

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