Не делайте ошибок: 10 фраз, которые разрушают самооценку детей и 'убивают' веру в себя

Зачастую во время воспитательного процесса или просто при разговоре с детьми родители несознательно используют фразы, которые могут нанести вред ребенку. При этом родители даже могут не замечать, какую ошибку совершают, но в будущем определенные слова матери или отца могут отразиться на самооценке ребенка.

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Использование неправильных слов может "убить" в ребенке веру в себя, поэтому психологи рекомендуют избегать некоторых слов. Об этом сообщает Baby Creysi.

Самооценка ребенка формируется в результате обмена привязанностями, которые они имеют со своими близкими: мамой, папой, семьей, друзьями и т. д. Поэтому каждое слово, которое близкий человек говорит ребенку, повлияет на него.

Психологи доказали, что между поведением родителей и самооценкой детей существует тесная связь. В первые годы жизни информация о себе поступает почти исключительно от родителей. С годами к ним присоединяются и другие значимые фигуры, такие как учителя, одноклассники и друзья.

Родители часто повторяют слова, не осознавая, какой вред они могут нанести детям. Поэтому психологи составили перечень из 10 фраз, разрушающих детскую самооценку.

Фразы, пропагандирующие неспособность что-либо делать самому:

Ты ничего не можешь сделать правильно;

Я не знаю, когда ты научишься;

Ты полный отстой;

Лучше я сделаю это сама.

Основное убеждение, которому учат такие фразы – это неумелость. Ребенок всегда близко воспринимает слова родителей, поэтому действует соответственно. Вместо того, чтобы работать над повышением своих способностей, он бессознательно пытается показать, что он действительно "ничего не может сделать правильно".

Положительная альтернатива: у всех нас есть способности и ограничения. С терпением и практикой ты можешь сделать все, что угодно. Давай работать вместе, пока ты не достигнешь этого.

Фразы, которые ставят ярлык

Ты лжец;

Ты толстый;

Ты слабак.

Ярлыки подчеркивают "негативные" характеристики детей и вызывают у них чувство неполноценности. Также эти фразы создают проблемы с самоидентификацией ребенка.

Положительная альтернатива: если то, что ты говоришь, не соответствует тому, что ты делаешь, мне будет трудно поверить тебе на слово. Ты нормальный, со своими сильными и слабыми сторонами. Если ты хочешь что-то изменить, я могу помочь. Плакать – это нормально, это помогает тебе успокоиться.

Фразы, которые унижают

Заткнись, не говори глупостей;

Ты дурак или просто притворяешься им?

Ты уже достаточно взрослый, чтобы перестать мочиться в постель;

Ты выглядишь смешно в этом;

Я собираюсь отшлепать тебя на глазах у твоих друзей;

Ты позоришь меня;

Когда мнение ребенка унижается, выявляют его трудность или даже выставляют на всеобщее обозрение, речь идет об унижении. Психологические последствия стыда и унижения включают снижение самооценки и чувства собственного достоинства.

Положительная альтернатива: я объясню это лучше, не волнуйся. Ты добьешься результата. Тебе комфортно в том, что ты носишь? Хорошо!

Фразы, вызывающие чувство вины

Ты видишь проблемы, которые ты создаешь?

Ты сводишь меня с ума;

Если ты уйдешь, мне будет очень грустно;

Из-за тебя у меня будет сердечный приступ;

Обвинение детей в ситуациях, которые они не могут контролировать, заставляет их поверить в то, что они несут ответственность, хотя родители прекрасно знают, что это ложь. Перекладывание вины на ребенка может вызвать у него сильное беспокойство.

Положительная альтернатива: давай оба успокоимся. Взрослые проблемы не по твоей вине. Когда тебя нет рядом, я скучаю по тебе, но я знаю, что с тобой все будет в порядке. Если у тебя есть какие-либо проблемы, позвони мне, ты можешь мне доверять.

Фразы, обесценивающие любовь

Не сейчас, я занят;

Отойди от меня;

Уходи, я не хочу тебя видеть;

Уходи, я тебя больше не люблю;

Если родители отвергают своего ребенка, когда он хочет выразить свою привязанность, то они посылают ему очень деструктивное сообщение: он не заслуживает любви. Он не будет чувствовать себя в безопасности, любимым и принятым.

Позитивная альтернатива: ты для меня самое важное, но сейчас мне нужно решить кое-что срочное. Дай мне несколько минут, и я с тобой. Я люблю тебя, можешь быть в этом уверен.

Фразы, сравнивающие ребенка

Почему ты не такой умный, как сын моего друга?

В твоем возрасте твой брат был намного лучше;

Я бы хотел, чтобы ты был как твой двоюродный брат;

Через сравнения создаются только ревность, обида и соперничество. Ребенок воспринимает другого как недостижимую модель и будет верить, что он должен быть другим, чтобы его любили. И-за таких фраз возникают проблемы идентичности и принятия. Ребенок не будет знать, кто он, и попытается подражать другим.

Положительная альтернатива: у тебя все хорошо, мы продолжим стараться. Я помогу тебе. Это не соревнование, у каждого есть свое место.

Фразы, которые угрожают

Если ты этого не сделаешь, я накажу тебя;

Тебе лучше приехать сюда немедленно;

Я оставлю тебя в покое, с меня хватит;

Если ты будешь плохо себя вести, Санта не принесет тебе подарков.

Угрозы основаны на страхе и подрывают доверие детей к своим родителям. Такие фразы учат детей, что использовать запугивание приемлемо, чтобы получить желаемый результат. Более того, если эта угроза не будет реализована, родители потеряют доверие и подадут сигнал о том, что их слова ничего не значат.

Положительная альтернатива: каждое действие имеет последствия, если ты не выполнишь его, то придется взять на себя ответственность.

Фразы, стремящиеся к совершенству.

Твои оценки означают, что ты недостаточно учился;

Ты всегда должен получать только хорошие оценки.

Хорошо прививать дисциплину и усилия, но не до такой степени, чтобы требовать совершенства. В ином случае родители могут создать завышенные ожидания, которых трудно достичь, а также хроническую неудовлетворенность. В будущем дети будут много думать о возможных ошибках, которые они совершают, какими бы незначительными они ни были.

Положительная альтернатива: ты очень старался, и это главное! Если можешь дать больше, сделай это.

Фразы, предсказывающие неудачу

Ты ленивый, поэтому ничего не добьешься в жизни;

Ты никогда не добьешься успеха;

Ты всегда будешь неудачником;

Если ты не будешь учиться, то станешь невеждой.

Намерение родителей состоит в том, чтобы дети поняли, что они будут сожалеть об этом, если не получат хороших оценок или примут неправильные решения. Однако это не приводит к положительной реакции, а вызывает разочарование, незаинтересованность и гнев, потому что они думают, что родители в них не верят.

Позитивная альтернатива: я знаю, что ты можешь добиться большего успеха. Люди, которые учатся, имеют больше инструментов для достижения успеха. У тебя большой потенциал.

Фразы ненависти или словесной агрессии

Я тебя ненавижу;

Я бы хотел, чтобы ты никогда не рождался;

Меня от тебя тошнит;

От тебя одни неприятности.

Вербальная брань, которую некоторые родители используют в воспитании своих детей – самое худшее решение. Такой метод общения наносит незаметный глазу, но с глубокими следами эмоциональный и психологический ущерб.

Положительная альтернатива: я люблю тебя.

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