Семь жестов выдают, что человек врет: как распознать обман за несколько минут. Фото

Ложь собеседника можно распознать по его телу. Обычно во время обмана человек нервничает, испытывает вину и дискомфорт. Неприятные эмоции выдают его движения.

Видео дня

Эти жесты часто остаются без внимания, а взволнованный собеседник просто не успевает их контролировать. Редакторы сайта Кobieta рассказали, на что стоит обратить внимание (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Рука к рту

Чтобы скрыть эмоции во время лжи, человек хаотично пытается прикрыть рот, словно вытирая что-то или покашливая. За этим он может скрывать улыбку, заикание, путание мыслей и т.п.

Покусывание пальцев, ногтей

Верный знак того, что ваш собеседник нервничает – он начал тянуть ко рту пальцы. Эта привычка почти всегда указывает на эмоциональную нестабильность, что в свою очередь может являться признаком лжи.

Трение глаз

Говорить ложь, глядя в глаза, очень нелегко. Поэтому во время обмана люди начинают чесать глаза, тереть кожу вокруг них или отводить взгляд.

Чесание носа

Еще один способ отвлечь внимание во время лживого рассказа – почесать нос. Эксперты говорят, что касаясь носа, люди успокаиваются.

Рука к ушам

Неосознанное желание прикоснуться к ушам объясняют тем, что человеку подсознательно не хочется слышать свою ложь.

Чесание шеи

Наиболее заметный жест во время лжи – чесание неожиданных участков кожи. Например, шеи. Обычно обманщик использует для этого указательный палец.

Ослабление воротника, галстука

Организм реагирует на ложь обильным потоотделением и затрудненным дыханием. Это сопровождается желанием ослабить воротник или галстук на шее.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие пять моделей поведения убивают любовь и способны разрушить любой брак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!