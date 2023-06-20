Это должно насторожить: 10 фраз, которые могут выдать мужчину‑манипулятора

В начале отношений распознать мужчину-манипулятора не так просто. Ведь все они искусно притворяются нежными, любящими и порядочными. Однако некоторые фразы могут показать его истинное "я" и стать тем самым "звоночком", что лавстори пора заканчивать.

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OBOZREVATEL расскажет, какими фразами пользуется мужчина-манипулятор, чтобы подчинить себе волю девушки. Такой человек использует по очереди ласку и силу, и все равно заставляет окружающих делать то, что нужно ему.

1. Зачем ты так, ведь я для тебя столько делаю

Парень будет пытаться убедить, что он ради вас жертвует своим комфортом и поставленными целями, а вы отвечаете ему неблагодарностью.

2. Я тебе все рассказываю, а ты не хочешь делиться со мной своими секретами

Такое завуалированное сообщение о том, что между вами нет достаточного доверия, должно вас насторожить. Почему вы должны посвящать его в каждый свой шаг? Ведь мы свободные люди и заслуживаем иметь свое пространство.

3. Я думал ты меня любишь, а ты не можешь ради меня отказаться от похода с мамой в кафе/встречи с подругой

Любовь – это не про отказ от других радостей жизни и контактов с людьми. Почему просто не объяснить, почему ему именно сегодня нужно ваше присутствие. Возможно, вы и сами захотите изменить планы.

4. Это ты сделала меня таким

Если ваш молодой человек заявляет вам, что это вы сделали его ревнивым/агрессивным/нервным, нужно от него бежать. Ведь парень не готов брать на себя ответственность и будет всю жизнь в чем-то вас обвинять.

5. Я этого не говорил

Он заставляет вас сомневаться в собственных умственных способностях и думает, что вы имеете проблемы с памятью? Очевидно, что перед вами совсем не тот человек, которым он пытается казаться.

6. Я неудачлив, у меня вечно что-то не так

Манипулятор будет давить на жалость, а не решать проблемы. Ведь согласитесь, сослаться на плохую удачу легче, чем сказать: "Извини, это моя вина, я исправлюсь". И к слову, когда у него заканчиваются аргументы, он предпочтет заставить вас чувствовать себя виноватой.

7. Я не врал, это ты не спрашивала

Недомолвки – тоже своего рода вранье. Особенно, если правду решают скрыть не из-за забывчивости, а намеренно.

8. Зачем ты усложняешь?

Зачем человеку обесценивать ваши переживания, говоря, что вы специально усугубляете ситуацию? В большинстве случаев, мужчины начинают применять эту фразу, когда девушки старательно пытаются докопаться до истины.

9. Я же подарил тебе цветы, почему ты обижаешься?

Часто представители сильного пола думают, что если они подарят леди три розы или мягкую игрушку, они забудут все его грехи и сразу кинуться в объятия. Но мы знаем, что это так не работает.

10. Люби меня таким, какой я есть

Данная фраза присуща скорее инфантильному подростку, а не надежному мужчине. Ведь если бойфренд и правда вас любит, он будет стараться становиться лучше с каждым днем.

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