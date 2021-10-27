'Могут стать жертвами манипуляций, в том числе преступных': психолог о влиянии 'Игры в кальмара' на психику детей. Эксклюзив

"Игра в кальмара" – идеальный пример того, насколько хорошо Netflix "прощупал" предпочтения своей целевой аудитории. Всего за месяц этот сериал официально стал самым популярным в истории стриминговой платформы. Остросюжетные эпизоды, где взрослые соревнуются на смерть ради денег, заинтересовали не только зрителей "18+", но и детей, у которых еще не сформировалась психика.

OBOZREVATEL пообщался с профессиональным психологом-психотерапевтом Максимом Жидко. Он рассказал о причинах популярности "Игры в кальмара" среди детей и о том, как действовать родителям, чтобы обезопасить своих воспитанников от негативного влияния трендового сериала.

– Почему сериал "Игра в кальмара" интересует детей?

– Есть несколько причин. Первая – умело построенная маркетологическая стратегия Netflix, эксплуатирующая целый комплекс трендовых прежде всего для современных подростков во всем мире тем: интерес к специфической – иной – культуре, простые и четкие месседжи об устройстве мира, понятные признаки идентификации, стиль съемки, легко позволяющий преобразовывать фрагменты в мемы и вирусное видео для соцсетей и т.п.

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Вторая причина – наглядная реализация детской фантазии о "халяве", быстром социальном лифте, который не трудом или способностями, а избранностью (везением) вознесет тебя выше взрослых, в прямом смысле из социальной "грязи" в "князи". Помните – "кто был никем, тот станет всем"? Это нормальный возрастной "социализм".

Третье – это очередная реинкарнация старого мифа об инициации, о борьбе и победе молодого героя над старой несправедливой и злой системой (имеющая многих культурных предшественников в виде романов С.Кинга "Долгая прогулка", "Бегущий человек" или кинофраншиз "Голодные игры ", "Дивергент", не говоря уже о классической "Королевской битве"). Тем более победа достигается выигрышем в понятных детских играх.

И, четвертое, это сублимированный канал выплеска детской агрессии и злости на взрослых и друг друга.

– Как можно объяснить попытки детей инсценировать игры из сериала?

– Чем меньше ребенок, тем больше в его поведении подражания. Поэтому всегда дети играют в то, что модно. В игре ребенок оттачивает актуальные навыки, получает удовольствие от взаимодействия со сверстниками. Кроме того, в случае каких-либо психотравмирующих событий, он имеет возможность таким образом отреагировать негативные эмоции. Для подростков "Игра в кальмара" может стать частью стихийного (или специально организованного) обряда инициации.

– Что делать родителям? Как говорить детям о негативном влиянии сериала?

– Я думаю, что родителям прежде всего стоит налаживать близкие, доверительные, честные отношения с детьми. Тогда ребенок, даже если увидит сериал, со всеми шокирующими и непонятными вопросами пойдет к родителю как наивысшему авторитету.

Но если родитель не является таковым (прим. ред. авторитетом) или является номинально, тогда ребенок обратится к тому, кто для него – реальный авторитет: интернет или кто-то значимый из социальных сетей. Тогда он может стать жертвой манипуляций, в том числе преступных.

В разговоре с ребенком стоит не морализовать, не запугивать непонятными отдаленными последствиями, а честно и прямо говорить о цивилизованности, о ценности человеческой жизни (которая, вне зависимости от социального статуса, не может быть оценена деньгами), о смерти, о выборе, который мы каждый день делаем между добром и злом. И о том, что, как показала история, колоссальные трагедии и страдания всегда возникают там, где одни люди начинают чувствовать себя лучше других людей.

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