'Игра в кальмара': 5 причин феноменальной популярности сериала

Сериал от Netflix "Игра в кальмара" менее чем за месяц занял первое место в рейтинге стримингов 78 стран. Это остросюжетный южнокорейский сериал. В нем говорится о жестоком социальном эксперименте, где участвуют сотни людей с огромной задолженностью. Они соревнуются в детских играх: те, кто не пройдут испытания, – умирают; победителя ждет выигрыш в размере около 40 млн долларов.

OBOZREVATEL рассказывает, что помогло сериалу стремительно стать популярным.

До экономического роста Корея на протяжении XX века переживала немало потрясений: японская колонизация, Корейская война, диктатура Пак Чон Хи и финансовые кризисы. Все это отразилось на национальной психике.

Сценаристы сериала "между строк" рассказывают о том, что мотивация бедного человека разбогатеть может привести к нерациональным поступкам: стоит быть более благоразумными. Эта дорама поднимает тему глобального социального неравенства и агрессивности человечества.

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На популяризацию драмы "Игра в кальмара" было вложено минимум средств. О ней узнали благодаря сети TikTok: люди услышали о сериале, активно его обсуждали, создавали мемы, публиковали видео с первыми впечатлениями. Поэтому проект стал знаменитым. Сработало "сарафанное радио". Так, в TikTok контент с хэштегом #squidgame (англоязычное название сериала) набрал более 32 млрд просмотров.

В первых эпизодах дорамы зритель знакомится с главным героем Сон Ки Хуном, который задолжал большую сумму денег. Чтобы вернуть средства, он соглашается на унизительную, но с соблазнительным вознаграждением игру. Герой становится одним из 456 человек, которые тоже хотят победить. Проигрыш приводит к смерти.

Зрителя удивляет то, что герои добровольно соглашаются на испытания игры. Они даже могут прекратить ее, если все участники придут к согласию.

Каждое задание игры – уникальное. Ни одно не повторяется, даже частично. Есть испытания для команд, есть – индивидуальные, а часть задач рассчитана на везение.

В течение фильма режиссер дает зрителям советы по развязке, но финал останется непредсказуемым.

Этот сериал построен на контрастах. Повседневную жизнь героев показано в мрачных, невыразительных тонах. Когда же они становятся участниками игры – цветовая гамма декораций меняется на яркие и насыщенные, что противоречит сюжетной линии.

Одежда. Надзиратели одетые в ярко-розовые костюмы, тогда как по характеру они жестоки.

Локации. Комнаты, где соревнуются участники игры, напоминают кукольный дом. Именно в них и убивают тех, кто не смог пройти испытания.

Музыка. Когда на экране жестокие сцены, на фоне играют релаксовые вальсы или детские мелодии.

Все эти приемы – для зрителей мощные "крючки внимания". Они подчеркивают всю абсурдность игр.

Netflix тратит миллионы на перевод и дубляж кинопродукции. А все для того, чтобы зрителям языковой барьер не мешал наслаждаться проектами. Этот стриминговый сервис фильмов и сериалов предлагает субтитры на 37 языках и дублирует шоу на 34 языках. Таким успехом не может похвастаться ни одна другая компания-аналог. Это объясняет, почему дорама "Игра в кальмара" стала мировым феноменом.

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