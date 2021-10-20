"Игру в кальмара" сместил другой сериал с первого места в топе Netflix

Сериал "Игра в кальмара" (Squid Game) покинул первое место по США на платформе Netflix. На одну строчку ниже его сместил новый, третий сезон американского сериала "Ты" (You).

Данные о топ-10 сериалах публикуются на самой платформе Netflix. Отметим, что на портале-счетчике FlixPatrol по состоянию на 19 октября южнокорейская "Игра в кальмара" по-прежнему занимала лидерскую позицию по общим просмотрам во всех странах мира.

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Добавим, что "Игра в кальмара" установила множество рекордов и по количеству зрителей стала самым просматриваемым сериалом на Netflix. Количество людей, которые посмотрели хотя бы одну серию, достигло 111 миллионов.

В топе в Соединенных Штатах Америки сериал продержался 24 дня. Это стало самым длительным периодом лидерства для неанглоязычных шоу на указанном сервисе.

Если бы "Игра в кальмара" пробыла на первой позиции дольше 29 дней, то смогла бы побить рекорд американской комедийной драмы "Джинни и Джорджия".

Третий сезон "Ты" – драматического сериала с элементами триллера – с Пенном Бэджли и Викторией Педретти в главных ролях рассказывает о жизни Джо и Лав после свадьбы.

В основании сюжета лежит кровавая история любви работника книжного магазина к талантливой начинающей писательнице, который устраивал ловушки и даже убивал, чтобы подобраться к своей "жертве" как можно ближе.

Напомним: "Игра в кальмара", по оценкам Netflix, принесет компании $891,1 млн. Производство сериала стоило лишь $21,4 млн (примерно $2,4 млн за один эпизод).

Как писал OBOZREVATEL ранее, знаменитый американский актер Рами Малек снялся для популярного шоу NBC "Saturday Night Live" в клипе-пародии на сериал "Игра в кальмара". Предлагаем посмотреть забавное видео по ссылке.