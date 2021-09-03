Лучшая музыка от бессоницы: композиции, которые помогут уснуть

Многие из нас сталкивались с проблемой бессонницы. Постоянный стресс, тревожность выбивают из колеи и не дают расслабиться даже после работы.

Не прописывайте себе сразу курс седативных и не пейте снотворное без назначения врача. Если вы просто не можете переключиться на отдых, то попробуйте давнее средство от всех тревог – музыку. Ученые не раз доказывали, что правильные мелодии замедляют сердцебиение, снижают давление и расслабляют мышцы.

OBOZREVATEL сделал подборку колыбельных для взрослых, которые улучшат качество сна.

1. Иоганн Себастьян Бах – "Гольдберг-вариации"

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По легенде, "Гольдберг-вариации", состоящие из Арии и тридцати вариаций для клавесина, Бах написал в конце 18 века по просьбе знатного человека.

Мужчина из высшего сословия попросил композитора помочь ему скрасить длительные часы бессонницы. Он уже тогда посчитал, что музыка помогает расслабляться и настраиваться на сон.

2. Эрик Сати – Vexations

В конце 19 века Эрик Сати создал "Vexations" – короткую музыкальную пьесу, которую нужно проиграть 840 раз, чтобы избавиться от бессонницы.

По словам композитора, желательно делать это "в глубочайшей тишине и с серьезной неподвижностью".

В 1963 году американский музыковед Джон Кейдж вместе с 11 пианистами решил сделать так, как завещал Сати. Они играли "Vexations" на протяжении 18 часов.

Публика уходила и приходила, а обозреватель "Нью-Йорк Таймс" заснул в кресле. Считается, что это был самый длинный фортепианный концерт в истории музыки.

3. Телониус Монк, "Round Midnight"

Джазовый пианист, композитор и родоначальник бибопа Телониус Монк славится многими своими композициями.

Среди них "Round Midnight" – классика джаза, которая расслабляет, медленно погружая в сон.

4. Marconi Union – Weightless

Британская академия звуковой терапии вместе с манчестерской группой Marconi Union задалась целью записать самую расслабляющую песню в мире.

Так они создали "Weightless". В институте Mindlab Institution считают, эта музыка способна снизить давление и уровень гормона кортизол, который мешает заснуть.

5. Джеффри Бриджес – Sleeping Tapes

Звезда "Большого Лебовски" Джеффри Бриджес создал альбом, который также помогает уснуть. Под уютный эмбиент актер хрипловатым голосом бормочет, болтает и поет успокаивающие колыбельные.

Всего в альбоме 15 композиций с различными умиротворяющими звуками.

6. Макс Рихтер – Sleep

Британский композитор немецкого происхождения Макс Рихтер записал восьмичасовой релакс-альбом в 2015 году. В нем 31 композиция для сна.

Музыкант назвал свое творение "персональной колыбельной для безумного мира".

7. Крэйг Армстронг – Nocturnes: Music for Two Pianos

Британский классический композитор Крэйг Армстронг во время пандемии занялся созданием мелодий, которые помогут не чувствовать себя одиноко и опустошенно.

Он создал 14 коротких расслабляющих ноктюрнов. Обе фортепианные партии Армстронг сыграл самостоятельно, поскольку карантинные ограничения не позволили ему встретиться с другими музыкантами.

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