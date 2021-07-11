Как жить с 30 вещами в гардеробе, избавиться от хлама и приучиться к порядку. Интервью с экспертом-минималистом

Расхламление дома иногда кажется непосильной задачей, но все же с этим можно справиться легкими и простыми способами. После этого вы сможете избавиться от ненужных вещей и будете жить в комфорте и уюте.

Блогер, эксперт по минимализму и порядку Анна Гончарова поделилась с OBOZREVATEL секретами, как справиться с ненужным хламом в доме. Также она рассказала, как приучиться к порядку и сохранить чистоту.

"Я шла к этому пять лет, это не очень быстро и количество всегда условное, – рассказывает Анна. – Мы все живем разной жизнью, с разными предпочтениями и вкусами, поэтому количество вещей может быть тоже разное – и 50, и 100. Я отсеивала по такому принципу: 100 вещей выдвинула наперед, а остальные на задний план, а затем отбирала их. При этом я также сокращала то, что выбрала. В результате осталось 30 нужных вещей. Мои правила очень простые – все вещи, которые у меня есть, должны быть для меня идеальными.

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Также важное правило – нельзя ограничиваться количеством. Если вы видите, что вам чего-то не хватает, то купите эту вещь. Не нужно ограничивать себя насильно и ставить какие-то рамки, так как минимализм – это не жесткая система".

– Первый шаг – всегда убираем то, что выглядит как ненужное, грязное, старое и рваное. Второй шаг – разбираем вещи, которые кажутся сомнительными, к примеру, они хранились на балконе, но непонятно, для чего. Эти вещи распределяем на три большие группы: первая – мусор, вторая – то, что может пригодиться, третья – сомнительные вещи. Можно также промаркировать их. Если вы это не использовали к тому периоду, то оно и не было для вас важно.

Такое расхламление – небыстрое дело, но оно помогает нацеливаться на хлам и после первого этапа мы начинаем быстрее определять вещи, которые нам не нужны.

Кроме того, есть еще второй способ – вообще ничего не выбрасывать, но при этом в каждой категории мы определяем минимум: например, 50 вещей из гардероба, которые будем носить этим летом, а остальное задвигаем на задний план. Таким образом мы пользуемся первым планом и смотрим, насколько нам этого минимума хватает.

– Я против выбрасывания вещей в мусор. Можно найти места, куда мы их можем отдать. Если есть желание зарабатывать на собственном хламе, то его можно продавать по объявлению.

Если у вас нет ни времени, ни сил, ни желания на продажу, то ищите людей, которым можно отдать эти вещи. Это можно сделать по объявлениям или в группах соцсетей.

Самый простой способ – благотворительные боксы от разных организаций, они стоят на улицах. Кроме того, множество вещей можно передать в приюты для бездомных.

– Приучаться к порядку очень просто. Есть простая методика 30-ти секунд: все, что можно сделать за 30 секунд, мы делаем сразу. Например, помыть тарелку, раздеться после работы и сложить одежду в шкаф или стирку, помыть обувь после дождя. Таким образом, если вы начнете делать эти мелкие дела сразу, то заметите, что порядок сам собой существует.

Вторая методика называется "захвати с собой". Есть вещи, которые мы оставляем не на своих местах. Согласно методике, к примеру, идете в кухню – захватываете с собой чашку, которая стояла в спальне. Когда вы приучитесь к этому, то это превратится в привычку, и вы заметите, что чаще всего ваши вещи не на своих местах.

Система захватывания вещей с собой;

Быстрая уборка за 30 секунд или две минуты;

Все вещи, которые у нас хранятся, должны храниться на своих местах, то есть там, где мы ими пользуемся.

На полках или в ящиках необходимо раскладывать вещи по одному принципу – в один слой и один ряд. То есть не должно быть задних рядов и нескольких слоев вещей, потому что чаще всего нам нужны нижние вещи, которые мы выдергиваем и таким образом создаем беспорядок.

Уборка со смартфоном. Если вам кажется, что у вас все вещи нужные, то фотографируйте комнату, а потом посмотрите и сразу увидите, что что-то не так. После вы это расхламляете или наводите порядок.

– Есть целый принцип: мы ходим в магазин не голодными, так как голодными мы можем набрать много ненужных вещей. Также мы ходим за покупкой конкретной вещи: шопинг не нужно воспринимать как терапию или способ убить время. Если же вы пришли в магазин за конкретной вещью, но вдруг увидели что-то другое красивое, то необходимо остановиться. Эта вещь никуда не денется и можно даже попросить ее отложить. Затем нужно хорошо подумать, в каких целях и как мы эту вещь будем использовать.

Не ходите в магазин на пиковых эмоциях. Если мы в большом стрессе, то чаще всего покупаем что-то в утешение, но потом эта вещь будет ассоциироваться со стрессом.

– Ошибок достаточно много. Первое – не стоит хранить вещи слоями. Можно хранить валиками и раскладывать их вдоль ящика или полки.

Их нужно хранить на местах использования, чтобы вы легко и четко могли назвать, где находится определенная вещь.

Кроме того, нужно понимать ценность вещей. Если вы не можете обеспечить им достойное хранение, то проблема в их количестве. Таким образом нужно сопоставлять вещи так, чтобы они хранились достойно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, для каждой хозяйки важно иметь идеальную чистоту в доме. Для того, чтобы навести порядок, не обязательно прибегать к дорогим моющим средствам. Можно убирать с помощью давно проверенных "народных" средств и при этом существенно сэкономить.