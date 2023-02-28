Какие фразы выдают токсичного человека: можно догадаться даже по смс

Каждому из нас знаком этот неприятный тип людей, которые давят на больные точки и манипулируют самооценкой, чтобы добиться своего. Их принято называть токсичными, ведь общение с такими особами отравляет нам жизнь. К счастью, распознать их можно практически сразу после знакомства. Причем даже по онлайн-общению.

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OBOZREVATEL собрал список сигналов, которые могут указать, что вы имеете дело с токсичной личностью. Если вы заметите что-либо такое в общении или при обмене сообщениями, присмотритесь к своему визави более внимательно, возможно, не стоит сближаться с этим человеком.

Они требуют ответа немедленно

Онлайн-общение не предполагает мгновенного ответа, ведь сообщение может прийти, когда вы чем-то очень заняты. Если вы после первого сообщения получили кучу вопросов: "Почему ты мне не отвечаешь?", и, не дай бог, у вас есть несколько пропущенных звонков, вас пытаются контролировать. А это признак токсичности.

Они хотят знать о вас все

Обычно к этой тактике токсики прибегают не сразу, а только после того, как между вами установятся отношения. Почувствовав даже минимально свою значимость, они начинают интересоваться, где вы находитесь, с кем, на что тратите деньги, требуют фотодоказательств места пребывания и оправданий. Свободно дышать с таким человеком не получится. Более того, такое поведение может обернуться абьюзом, в том числе физическим насилием. Лучше попрощаться сразу.

Они лучше знают, что вам делать

Приблизительно о том же свидетельствуют попытки решать все за вас. С кем общаться, куда ходить, чем заниматься и интересоваться, как выглядеть. Вы никогда не сможете удовлетворить все требования такого человека. Поэтому лучше даже не стараться.

Они провоцируют у вас чувство вины

Просто спокойно общаться токсичные люди не умеют. Они всегда пытаются обставить общение так, словно они жертва, а вы – обидчик. "Тебе со мной больше не интересно", "Ты не берешь меня с собой – ты меня не любишь", "Ты от меня постоянно что-то скрываешь", – это все мощные сигналы тревоги. Если они совмещаются с угрозами сделать что-то с собой или с вами – от бана до физического насилия – бежать нужно немедленно. Ибо следующим шагом будут слова: "Это твоя вина, что я ударил тебя, не нужно было доводить".

Они ревнуют

Любые проявления ревности свидетельствуют о глубокой неуверенности человека в себе. Часто это выливается в попытки самоутвердиться за счет жесткого контроля и вечного недовольства. Это поведение можно исправить, например, с помощью психотерапии. Но для этого ревнивец или ревнивица должны сами этого захотеть. Задумайтесь, готовы ли вы именно ради этого человека ждать этого момента.

Они прибегают к газлайтингу

Газлайтинг – это такая форма манипуляции, при которой вас пытаются убедить в том, что ваши чувства и впечатления ошибочны. "Тебе показалось", "Это была только шутка, у тебя совсем нет чувства юмора", "Ты слишком остро реагируешь". Эти манипуляции способны нанести значительный вред психике. Так что держитесь от гайзлайтеров подальше.

Они требуют от вас откровенных фото

Онлайн-флирт может быть очень жарким. Но всегда нужно помнить о риске, что вашими обнаженными фото и видео воспользуются в не очень благородных целях. Существует даже такое понятие, как порно-месть – это когда откровенные материалы выкладывают в общий доступ или рассылают знакомым после ссоры, расставания и т.д. Поэтому не соглашайтесь отправлять такие кадры, если недостаточно хорошо знаете человека. Если же он настаивает на этом, лучше прекратите общение сразу.

Они вмешиваются в ваше личное пространство

Если человек сразу начинает заглядывать в экран вашего телефона через плечо, требовать скриншотов и настоятельно просить дать ему разблокированный гаджет на проверку, это свидетельствует о его нежелании признавать ваши личные границы. Заявления о том, что только так человек может убедиться в том, что вам можно доверять, жесткая манипуляция.

Как реагировать на токсичные сообщения?

Самый простой выход, конечно же, сразу забанить токсика. Но всегда остается вероятность, что между вами произошла ошибка коммуникации, поэтому учитывайте, насколько вы готовы дать человеку второй шанс.

Если вы решили продолжить общение, четко расставьте все границы. Проговорите, что вам не нравится, что смущает и почему. Не токсичный человек примет правила игры и сможет принести извинения, если их нарушит.

Впрочем, если давление, манипуляции и раскачка эмоций продолжаются, лучше не терпеть, ведь, как показывает практика, со временем такая ситуация только ухудшится. Проститесь с токсичным человеком до того, как он проникнет в вашу жизнь очень глубоко.

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