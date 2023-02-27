Какие вопросы никогда нельзя задавать женщине: легко испортят отношения

Бестактность и привычка лезть не в свои дела могут испортить даже лучшее первое впечатление. Поэтому на свидании важно проявлять всю вежливость и внимание, на которые вы только способны. И даже после периода свиданий эта черта будет цениться очень высоко. С чего начать? Например, со шпаргалки со списком вопросов, которые нельзя задавать женщине.

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Как выяснил OBOZREVATEL, психологи называют эти и подобные вопросы грубым нарушением личных границ. А это проявление неуважения – одного из самых серьезных препятствий для построения хороших отношений. Причем не только романтических.

Может тебе переодеться?

Вы не можете знать, сколько времени и усилий потратила женщина, собираясь на свидание или дружескую встречу с вами. А может и наоборот – она сделала все возможное, чтобы успеть появиться вовремя, и пожертвовала только марафетом, чтобы хотя бы на час увидеть вас в этот вечер. Будьте благодарны за время, проведенное вместе, а не за время, потраченное на подготовку к встрече, которую так легко испортить неуместным вопросом.

Как в тебя столько влезет?

То, сколько человек ест – его личное дело. Может, девушка была весь день так занята, что не успела съесть ни крошки и теперь наверстывает, потому что уже плохо чувствует себя от голода. А может, она спортсменка и сейчас набирает массу. А может, недавно болела и ей нужно восстановить вес, чтобы набраться сил. И даже если у нее просто хороший аппетит, это никого, кроме нее, не касается. В конце концов вы тоже не святым духом питаетесь.

А тебе не пора кого-нибудь себе найти?

У женщины может быть миллион причин не тратить время на заметные для общества отношения. От банальной усталости или травмирующего опыта в прошлом до наличия у нее тайной любви. И она ничем не обязана докладывать вам об этих причинах. Если ей хорошо одной, то порадуйтесь за нее. Если нет, зачем наступать на больную мозоль?

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно делать комплименты мужчине.

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