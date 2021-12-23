Как уснуть за 10, 60 и 120 секунд и что делать при бессоннице. Проверенные методы

При нервном напряжении и стрессе организму обычно трудно переключиться на отдых, поэтому он тратит много времени на то, чтобы уснуть. Однако ученые нашли действенную способы, как существенно ускорить приближение сна всего за 10, 60 и 120 секунд.

Специалисты отмечают, что для освоения этих методов может потребоваться время и тренировки, однако в будущем проблем с засыпанием больше не возникнет. Об этом пишет профильное медицинское издание Healthline.

Перед тем как попробовать на себе один из перечисленных лайфхаков нужно убедиться, что атмосфера в комнате располагает к отдыху. Эксперты советуют не кушать перед сном, принять теплый душ, проветрить комнату и отложить телефон. Также на фоне не должен работать телевизор, ноутбук и другие источники шума.

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Чтобы уснуть за 10 секунд, ученые советуют обратиться к "военному методу", который используют в армии США. Он заключается в том, что нужно сделать глубокий вдох в течение 4-10 секунд и слегка напрячь мышцы лица, языка, челюсти и мышцы вокруг глаз.

После этого необходимо снова сделать глубокий вдох, но уже резко расслабить вышеперечисленные мышцы.

Для того чтобы заснуть за 60 секунд используют специальную дыхательную технику 4-7-8. Ее суть заключается в следующем: нужно приподнять язык к небу и на каждом выдохе слегка открывать рот, чтобы образовался свистящий звук. На выдохе нужно сосчитать до 4 и задержать дыхание на 7 секунд, после чего спокойно выдыхать в течение 8 секунд.

Эту манипуляцию советуют практиковать до тех пор, пока тело не начнет повторять ее бездумно.

Можно также попробывать прогрессивное расслабление мышц. В течение 60 секунд эксперты советуют напрягать и расслаблять разные части своего тела (лицо, руки, ноги, плечи и т.д.), чтобы в конечном итоге почувствовать полное расслабление мышц.

Если в распоряжении перед сном есть аж 120 секунд, можно попробовать один из двух способов погрузиться в мир дремы.

Первый парадоксальный лайфхак подойдет людям страдающим чрезмерной тревожностью. Он заключается в том, чтобы приказывать себе бодрствовать специально. Дело в том, что для тех, кто страдает бессонницей, попытка уснуть может повысить тревожность по поводу продуктивности.

Другой способ подойдет людям с отлично развитой фантазией. Им советуют сосредоточиться на спокойном месте, представить себя там, визуализировать предметы, запахи и даже свои чувства. Это может быть тихий лес, водопад или шум моря.

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