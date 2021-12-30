Папа Римский назвал три слова, которые помогут сохранить семью

Несмотря на то, что пандемия коронавируса усугубила некоторые семейные проблемы, три ключевые слова в браке – "пожалуйста", "спасибо" и "извини" – способны восстановить отношения. В этом уверен Папа Римский Франциск, который написал письмо-обращение к супружеским парам.

Как передает AP, послание было приурочено к католическому празднику, посвященному памяти семьи Иисуса. "Может быть, мы не рождены в исключительной, беспроблемной семье. Но наша семья – это наша история. Каждый должен думать: это моя история. Это наши корни: если мы их обрежем, жизнь высохнет!" – заявил Папа Римский.

Он указал на то, что карантин вынудил членов семьи проводить больше времени вместе. Иногда, как отметил религиозный лидер католиков, это "испытывало терпение родителей, братьев и сестер", а в некоторых случаях приводило к реальным трудностям или даже разводам.

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Франциск напомнил родителям, что распад брака особенно тяжело сказывается на детях, которые видят своих папу и маму как постоянный источник стабильности, любви, доверия и силы.

"Развод причиняет огромные страдания, поскольку многие надежды рушатся, а недопонимание может привести к спорам, и раны нелегко излечить. Дети в конечном итоге вынуждены страдать от боли, когда видят, что их родители больше не вместе", – сказал понтифик.

Он призвал пары обращаться за помощью, чтобы попытаться преодолеть конфликты. "Помните также, что прощение лечит каждую рану", – подчеркнул Франциск.

По его словам, если перед сном супруги не помирятся, утром между ними может быть "холодная война".

"Сколько раз, к сожалению, конфликты возникают внутри домов из-за продолжительных периодов молчания и из-за необузданного эгоизма! Иногда это даже заканчивается физическим и моральным насилием. Это нарушает гармонию и убивает семью", – предупредил Папа Римский.

Он сказал, что ему грустно видеть семьи, которые сидят в мобильных телефонах за обеденным столом и не разговаривают друг с другом.

Затем, когда разгорается спор, каждый доказывает свою правоту, "ставя уже просмотренную комедию". В конце концов, указал католический лидер, "наступает холодная тишина". "Это резкое, холодное молчание после семейного разговора уродливо, так уродливо!" – эмоционально высказался он.

Папа Римский призвал молится о том, чтобы в семьях наступил мир. Он также призвал супругов заводить детей, чтобы бороться с "демографической зимой" – так как в Италии один из самых низких уровней рождаемости в мире.

Понтифик отметил, что намерен сделать это письмо своим "рождественским подарком супружеским парам".

Напомним, Папа Римский Франциск 17 декабря отметил юбилей – 85 лет. Понтифик уже восемь лет возглавляет католическую церковь в Ватикане. Что важного он сделал для женщин, геев и Украины, читайте в материале.

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