Папе Франциску – 85! Что важного понтифик сделал для женщин, геев и Украины

Папа Римский Франциск 17 декабря отмечает юбилей – 85 лет. Понтифик уже 8 лет возглавляет католическую церковь в Ватикане.

Святейший Отец родился в Аргентине в семье итальянских беженцев. Франциск известен благодаря миротворческим миссиям и лояльному отношению к ЛГБТ-сообществу. Кроме этого, он всячески помогает Украине. OBOZREVATEL рассказывает о самых важных поступках Папы, которые потрясли весь мир.

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Папа Римский в 2021 году призвал к диалогу мировых лидеров в канун католического Рождества. В своем обращении на площади он попросил прекратить напряжение на границах Украины из-за увеличения количества российских войск. Папа Франциск готов выступить посредником на встрече президента РФ Владимира Путина и главы нашего государства Владимира Зеленского.

В феврале 2020 года Владимир Зеленский приехал с визитом к Папе Римскому в Ватикан. Главы государств обсуждали пути к миру в Украине. Зеленский просил помочь освободить украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и России. Франциск назвал его "президентом мира".

В марте 2016 года украинским переселенцам из Донбасса Святейший Отец предоставил помощь в размере 5 миллионов евро. По инициативе Папы Франциска также прошел сбор средств для граждан Украины, пострадавших в результате конфликта на востоке, независимо от религиозной принадлежности и политических убеждений.

Папа Франциск поддерживает гражданские однополые браки, говорится в документальной киноленте " Франциск". Понтифик заявил, что гомосексуалы имеют право быть в семье. А также добавил, что никто не должен быть униженным.

Папа Римский призвал гея любить себя. Он сказал, что Бог его любит и создал таким, писало CNN. Мужчина по имени Хуан Карлос Круз в детстве пострадал от сексуальных домогательств священника. Он приехал к понтифику, чтобы рассказать свою историю. После этого Хуан дал несколько интервью и процитировал Франциска: "Папа Римский любит тебя таким, как ты есть, и ты должен любить себя и не переживать о том, что говорят люди".

Святейший отец призвал благосклонно относиться к католикам, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества. Франциск просит не унижать их и не делать изгнанниками в обществе. В Конгрегации доктрины веры в 2003 году говорится, что законодательство дает молчаливое согласие на гомосексуальное поведение.

Журнал Women Church World опубликовал факты сексуального насилия над монахинями. Рассказать всю правду их побудило движение MeToo. Женщины беременели от насильников и совершали многочисленные аборты в монастырях.

Папа Римский Франциск впервые в истории признал случаи насилия со стороны священников в отношении монахинь. "Мой предшественник Папа римский Бенедикт нашел в себе мужество и закрыл один из женских монастырей. Священники там держали монахинь в сексуальном рабстве", – заявил Франциск. Понтифик согласился с обвинениями и отметил, что церковь пытается решить эту проблему.

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