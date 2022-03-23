Как преодолеть страх: Карпачев показал мотивирующее видео

Известный украинский психолог и телеведущий Дмитрий Карпачев опубликовал мотивирующее видео, в котором показано, как можно преодолеть страх. Он отметил, что один из лучших способов справиться с ним – идти навстречу.

Соответствующее видео и пост Карпачев опубликовал на личной странице в Instagram. Психолог добавил, что всем украинцам предстоит большой путь, который начинается с первого шага (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас многим из нас может быть страшно. Каждому по-своему и в разной степени. Нам выбили почву из-под ног, а базовый жизненный уклад нарушен. Неизвестно, что будет дальше. Для нашей психики это стресс − поэтому страх нормальная реакция. Что нужно делать? Действуйте − идите навстречу страху, это один из лучших способов справиться с ним", – написал он.

Видео дня

На опубликованном видео показаны люди в разных жизненных ситуациях, которые справляются со своим страхом. К примеру, испуганная девушка, вышедшая на сцену перед членами жюри; маленькая девочка, стоящая перед морем, боясь зайти в него; модель, которая пришла к художникам, чтобы позировать; женщина, увидевшая измену своего возлюбленного, а также другие примеры.

Вскоре все они делают шаг навстречу своему страху и становятся спокойными и счастливыми.

В конце видео появляются три вопроса: "Кем ты хочешь стать?", "Какую жизнь ты заслуживаешь?" и "Как с тобой обращаются?".

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