Как правильно просить повышения зарплаты. 10 эффективных фраз

Каждый специалист со временем сталкивается с проблемой, когда уровень зарплаты не соответствует количеству проделанной работы. В этот момент перед ним встает цель – поговорить с руководителем о дополнительных выплатах.

Однако не все знают, что делать это нужно с умом, заранее подготовившись к разговору, а не на эмоциях. OBOZREVATEL подготовил 10 самых популярных и эффективных фраз на основе советов разных HR-специалистов.

В этом году/квартале я выполнил больше работы, чем планировалось

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Начав сразу со своих достижений, работник убедит работодателя в своей эффективности. После небольшого доклада о пользе, которую он принес компании, руководителю будет легче принять решение о прибавке.

Я знаю, как вывести фирму на новый уровень

Исследовав работу отдела и предложив пути решения актуальных проблем, легче доказать свою компетентность и просить дополнительные выплаты.

Моя заработная плата ниже рыночной

Если показать руководителю, что вы наблюдаете за ростом заработной платы на рынке аналогичных услуг, будет легче объяснить, почему вам нужно получать больше денег. Работодатели просто побояться, что вам предложат лучший вариант трудоустройства.

Мне предложили должность в другой компании

Если в увеличении зарплаты отказывают, то можно сообщить, что существуют и другие варианты работы. Обычно руководство не хочет тратить свое время, подыскивая новых сотрудников.

Я готов взять на себя больше ответственности

Начальство не любит просто так платить работникам, но всегда хочет, чтобы один человек брал на себя больше работы. Таким образом, они экономят на персонале, ведь доплатить всегда дешевле, чем полноценно оплачивать труд отдельного человека.

У меня появилось больше обязанностей

Любая работа должна быть оплачиваемая и дополнительные обязательства в том числе. Никто не хочет работать больше за те же деньги, и работодатели прекрасно это понимают. Главное – заблаговременно составить список прибавившихся дел.

Я бы хотел узнать, как вы оцениваете мои навыки

Если у работника нет натянутых отношений с руководством, скорее всего, его похвалят и посоветуют развиваться. На этой положительной ноте можно будет запросить дополнительный стимул в виде материальных выплат.

Моя эффективность увеличилась

Разговор о повышении зарплаты можно начать со сравнения работы, которую вы делали в начале карьеры в фирме и сейчас. Если успехи действительно увеличились, у работодателей не возникнет сомнений, что вы заслуживаете большего.

За последний год я активно развивался

Совершенствуя свои навыки вне рабочего места, работник увеличивает свою значимость на рынке услуг. Более опытным специалистам всегда платят больше, поэтому начальство захочет наградить инициативного работника.

Я уже заслуживаю повышения заработной платы, или нужно еще подрасти как специалист?

Даже отрицательный ответ на этот вопрос даст толчок к будущим изменениям. Руководство будет знать, что рабочий претендует на более высокую зарплату, поэтому ему останется только выполнить условия, которые назовет работодатель.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие 10 фраз ни в коем случае нельзя говорить своему начальнику. Неверные слова могут навсегда подпортить отношения с руководством.