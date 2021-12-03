10 фраз, которые нельзя говорить своему начальнику

Порой каждый человек устает на работе, из-за трудного дня или стрессовой ситуации, и невольно может сказать лишнее своему руководству. Однако есть фразы, которые лучше никогда не произносить, даже если "накипело". В их числе, "Я не могу с ним работать", "Это не моя ошибка", "Мы раньше так не делали" и другие.

Именно такие фразы могут поставить под удар карьерное продвижение или вовсе привести к увольнению. Подробнее об этих и других фразах, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

"Я не могу с ним/ с ней работать"

Бывают моменты, когда человек испытывает личную неприязнь к другому, он недоволен коллегой из-за чего возникает соблазн обсудить это с кем-то. Однако стоит отметить, что жаловаться и обсуждать на рабочем месте — непрофессионально. А говорить своему начальнику об этом и вовсе нельзя, поскольку он вряд ли захочет знать, что его сотрудники "на ножах".

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"Это не моя ошибка"

Фраза, которую точно не стоит говорить начальнику, поскольку она описывает человека тем, который не в состоянии признать свои ошибки. Не стоит перекладывать ответственность на других, поскольку это сомнительная стратегия, если человек отвечает за результат.

"Мы раньше так не делали"

Не стоит говорить начальнику, что раньше ту или иную задачу так не делали. Отметим, что традиции – это хорошо, однако если поступило предложение выполнить действие и проблему быстрее или эффективнее то стоит попробовать. В любом деле лучше находить новые пути.

"Я постараюсь/попробую"

Эта фраза уместна в годы, когда человек учится в университете и получает диплом. Но, когда руководство дает указание выполнить работу, то ждут результатов, а не попыток выполнить задачу. Скорее всего, сказав "я попробую" начальнику, он останется не уверенным в выполнении задания.

"Это невозможно/я не смогу"

Выражение, которое способно погубить нахождение человека на своей должности. Компании нуждаются в сотрудниках, справляющихся с поручениями. А если на указание выполнить работу дается быстрый ответ, что это не возможно – говорит о нежелании работать. Начальник не хочет слышать негатив и отсутствие уверенности.

"Я не знаю"

Когда руководство задает вопрос, оно не собирается тестировать память своего сотрудника, а лишь требует выяснить ответ на него. Если это требует определенного времени, то лучше уточнить у начальника, как скоро нужно предоставить данные. Однако не стоит резко отвечать фразой "я не знаю". Добавим, что человек не должен знать ответы на все вопросы, но он обязан попробовать узнать.

"Это не мои должностные обязанности"

Сказав такую фразу начальнику, он, скорее всего, поймет, что человек просто не хочет развиваться в своей карьере. В понимании руководства, сотруднику со стажем должно быть за радость сменить некоторые обязанности, ведь даже творческая работа со временем превращается в рутину. Также если поступает отказ исполнять поручение, может показаться, что человека вовсе не интересует успех компании.

"Что мне за это будет?"

Если руководитель просит помочь в чем-то другим коллегам или сделать что-то для него самого, то не стоит задавать этот вопрос. Порой на работе вы просто должны помогать другим отделам или работника, поскольку тех, кто не хочет работать в команде, начальство не любит. Однако если речь не идет о переработках, лишь тогда эта фраза уместна.

"Вы не правы"

Иногда начальники ошибаются, ведь они тоже люди, но у некоторых появляется соблазн ткнуть босса носом в ошибку, чего делать категорически нельзя. Во-первых, это не профессионально смотрится, а во-вторых, не этично. Руководитель уже занимает свой пост и вероятнее всего, вполне заслужено, но людям свойственно ошибаться, даже если это директор.

"Я уволюсь"

Плохая идея в любой ситуации – ультиматумы. Говорить эту фразу – непрофессионально. Скорее всего, руководитель начнет искать замену человеку. Однако если уже было сказано, стоит быть готовым уйти.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что психолог Ольга Титова назвала причины, почему начальники раздают сотрудникам задачи в нерабочее время и что с этим делать.