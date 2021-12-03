10 фраз, которые нельзя говорить своему начальнику

Анна Яковлева
Психология
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10 фраз, которые нельзя говорить своему начальнику

Порой каждый человек устает на работе, из-за трудного дня или стрессовой ситуации, и невольно может сказать лишнее своему руководству. Однако есть фразы, которые лучше никогда не произносить, даже если "накипело". В их числе, "Я не могу с ним работать", "Это не моя ошибка", "Мы раньше так не делали" и другие.

Именно такие фразы могут поставить под удар карьерное продвижение или вовсе привести к увольнению. Подробнее об этих и других фразах, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

  • "Я не могу с ним/ с ней работать"

Бывают моменты, когда человек испытывает личную неприязнь к другому, он недоволен коллегой из-за чего возникает соблазн обсудить это с кем-то. Однако стоит отметить, что жаловаться и обсуждать на рабочем месте — непрофессионально. А говорить своему начальнику об этом и вовсе нельзя, поскольку он вряд ли захочет знать, что его сотрудники "на ножах".

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Сотрудники компании работают.

  • "Это не моя ошибка"

Фраза, которую точно не стоит говорить начальнику, поскольку она описывает человека тем, который не в состоянии признать свои ошибки. Не стоит перекладывать ответственность на других, поскольку это сомнительная стратегия, если человек отвечает за результат.

  • "Мы раньше так не делали"

Не стоит говорить начальнику, что раньше ту или иную задачу так не делали. Отметим, что традиции – это хорошо, однако если поступило предложение выполнить действие и проблему быстрее или эффективнее то стоит попробовать. В любом деле лучше находить новые пути.

  • "Я постараюсь/попробую"

Эта фраза уместна в годы, когда человек учится в университете и получает диплом. Но, когда руководство дает указание выполнить работу, то ждут результатов, а не попыток выполнить задачу. Скорее всего, сказав "я попробую" начальнику, он останется не уверенным в выполнении задания.

Совещание в компании.

  • "Это невозможно/я не смогу"

Выражение, которое способно погубить нахождение человека на своей должности. Компании нуждаются в сотрудниках, справляющихся с поручениями. А если на указание выполнить работу дается быстрый ответ, что это не возможно – говорит о нежелании работать. Начальник не хочет слышать негатив и отсутствие уверенности.

Сотрудница офиса.

  • "Я не знаю"

Когда руководство задает вопрос, оно не собирается тестировать память своего сотрудника, а лишь требует выяснить ответ на него. Если это требует определенного времени, то лучше уточнить у начальника, как скоро нужно предоставить данные. Однако не стоит резко отвечать фразой "я не знаю". Добавим, что человек не должен знать ответы на все вопросы, но он обязан попробовать узнать.

  • "Это не мои должностные обязанности"

Сказав такую фразу начальнику, он, скорее всего, поймет, что человек просто не хочет развиваться в своей карьере. В понимании руководства, сотруднику со стажем должно быть за радость сменить некоторые обязанности, ведь даже творческая работа со временем превращается в рутину. Также если поступает отказ исполнять поручение, может показаться, что человека вовсе не интересует успех компании.

Начальник и сотрудник ругаются.

  • "Что мне за это будет?"

Если руководитель просит помочь в чем-то другим коллегам или сделать что-то для него самого, то не стоит задавать этот вопрос. Порой на работе вы просто должны помогать другим отделам или работника, поскольку тех, кто не хочет работать в команде, начальство не любит. Однако если речь не идет о переработках, лишь тогда эта фраза уместна.

  • "Вы не правы"

Иногда начальники ошибаются, ведь они тоже люди, но у некоторых появляется соблазн ткнуть босса носом в ошибку, чего делать категорически нельзя. Во-первых, это не профессионально смотрится, а во-вторых, не этично. Руководитель уже занимает свой пост и вероятнее всего, вполне заслужено, но людям свойственно ошибаться, даже если это директор.

Начальник с подчиненными.

  • "Я уволюсь"

Плохая идея в любой ситуации – ультиматумы. Говорить эту фразу – непрофессионально. Скорее всего, руководитель начнет искать замену человеку. Однако если уже было сказано, стоит быть готовым уйти.

Сотрудники компании в разгар работы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что психолог Ольга Титова назвала причины, почему начальники раздают сотрудникам задачи в нерабочее время и что с этим делать.

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