Как понять, что мужчина вам изменяет: эта одна фраза выдает лжецов

Блогер Мерайя Фернандо поделилась одним предложением, которое, по ее мнению, свидетельствует о неверности мужчины. По ее словам, если во время спора о предательстве, мужчина использует фразу "Верь во что хочешь", то, скорее всего, он лжет.

Об этом девушка рассказала в своем видео в Instagram. Комментаторы согласились, что фраза звучит "манипулятивно" и скрывает нечистую совесть. Однако другие предположили, что невинные мужчины говорят эти слова, когда они устали от ложных обвинений в неверности.

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"Если вы спорите со своим мужем об измене, а он говорит: "Верь во что хочешь", я не хочу делать вам больно, женщины, но этот мужчина виноват. Он виноват", – сказала блогерша. Ролик собрал более двух миллионов просмотров, разделив тысячи мнений в комментариях.

Многие женщины соглашались и подтверждали теорию Мерайи собственными историями:

"Это правда. Я помню, как слышала это. Никогда не позволяйте мужчине превратить вас в Шерлока. Это того не стоит", – сказала одна из них. "Это на 100 процентов подтверждено", – согласилась вторая, а третья написала: "Правда, они не знают, что сказать, потому что их поймали". "Я согласна, потому что если бы он был невиновен, то агрессивно защищался бы", – добавил кто-то другой.

Другие были взбешены из-за горячей позиции Мерайи, утверждая, что "верь во что хочешь" – это далеко не признание вины.

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