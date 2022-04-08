Как пережить потерю ребенка во время войны Украинка, 6-летнего сына которой убили на ее глазах, обратилась к родителям

Украинка Ирина Офарел, почти 10 лет назад пережившая потерю шестилетнего сына и матери, рассказала родителям, как справиться со смертью ребенка во время войны. Родных женщины убили на ее глазах, однако она нашла в себе силы жить дальше.

В Instagram Ирина Офарел отметила, что после смерти близких ее мир поделился на "до" и "после". По ее словам, время не лечит, человек просто привыкает к боли и учится с ней жить (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ирина рассказала, что, когда ее сына и мамы не стало, она хотела покончить с собой. Не дал это сделать ей отец.

"Один человек вовремя передал мне слова моего папы: "Если она не выживет – я жить не буду". Тогда я поняла, что причиню еще большие страдания своему папе и наконец убью его своими руками. И решила жить, жить ради него. Было тяжело и сейчас тяжело..." – вспомнила она.

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Сейчас у Офарел есть восьмилетний сын, муж и папа, который всегда рядом. Она отмечает, что счастлива, насколько это возможно. Родителям, потерявшим своих детей, женщина дала несколько советов, которые помогли ей утолить боль.

Жить ради близких и понимать, что без вас им будет жить невыносимо. А вы не имеете на это право. Не употреблять алкоголь. От него становится гораздо хуже и невозможно контролировать боль. Не думать, не представлять, не вспоминать о смерти ребенка. Нужно вспоминать его только живым и счастливым. Окружите себя большим количеством родных и друзей, разговаривайте на отвлекающие темы. Это очень помогает. Займите себя чем-нибудь: работа, уборка, готовка – что угодно, чтобы не думать о смерти собственного ребенка. Для верующих и неверующих – верьте и будьте уверены, что ваши ангелочки в раю и им там хорошо. Они не знают боли и печали. Они чувствуют безграничное счастье и будут долго вас ждать. Живите ради них. Пусть они наблюдают за вами и радуются с вами. Идите в церковь и молитесь. Я всегда чувствую там сильную связь с сыном и матерью. Старайтесь не плакать (это тяжело). Когда вы плачете, вы делаете им больно.

Ранее OBOZREVATEL писал, как говорить с детьми о потере близких на войне. Жена президента Украины Елена Зеленская опубликовала советы психолога для родителей.